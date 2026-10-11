Trump anunció un cese al fuego entre Rusia y Ucrania: qué dijo Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego parcial que contempla detener los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. El anuncio fue difundido por el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Truth Social, donde presentó el entendimiento como un compromiso alcanzado entre las dos partes enfrentadas en la guerra.

"A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan!", escribió Trump en su publicación, en la que también dejó planteada una advertencia directa para Moscú y Kiev sobre la necesidad de respetar lo acordado.

La declaración del presidente estadounidense introdujo la posibilidad de una suspensión parcial de las hostilidades, limitada específicamente a los ataques contra instalaciones vinculadas con el suministro energético. Sin embargo, el alcance del anuncio quedó atravesado por las primeras reacciones desde Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski aseguró que no había sido informado previamente sobre el supuesto entendimiento.

La diferencia entre el anuncio de Washington y la respuesta de Kiev dejó planteada una cuestión central: mientras Trump presentó el cese al fuego como un acuerdo alcanzado entre Rusia y Ucrania, Zelenski manifestó que la información lo tomó por sorpresa y pidió precisiones sobre el inicio de la eventual tregua.

El planteo estadounidense se produjo, además, en medio de fuertes tensiones entre Trump y el mandatario ucraniano por las estrategias para poner fin a la guerra con Rusia, liderada por Vladimir Putin.

La reacción de Zelenski

La primera reacción del presidente ucraniano llegó a través del periodista de Axios Barak Ravid, quien informó en su cuenta de X que había dialogado con Zelenski sobre el anuncio realizado por Trump.

Según lo publicado por el periodista, el mandatario ucraniano le transmitió que desconocía la existencia del acuerdo anunciado por el presidente estadounidense. "El anuncio sobre el alto el fuego fue una novedad para mí", expresó Zelenski, de acuerdo con la información difundida por Ravid.

La declaración dejó en evidencia la sorpresa del Gobierno ucraniano frente a una comunicación que, según Trump, daba cuenta de un entendimiento entre ambas partes para detener los ataques contra las instalaciones energéticas. No obstante, Zelenski también manifestó su disposición a aceptar una tregua de esas características si Rusia efectivamente estaba de acuerdo. Su respuesta estuvo acompañada por un pedido de información concreta sobre las condiciones y la fecha de entrada en vigor del cese al fuego.

"Si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego en el ámbito de la energía, Ucrania también estará de acuerdo. Si el presidente Trump acordó esto con Putin, que nos digan, por favor, cuándo empieza el alto el fuego. Estamos preparados y estaremos de acuerdo con eso", afirmó el presidente ucraniano, según las publicaciones de Ravid.

De esta manera, Zelenski expresó una posición favorable a detener los ataques energéticos, aunque condicionó la aplicación práctica de la medida a que se confirmara el entendimiento con Rusia y se precisara cuándo comenzaría a regir.

Su respuesta también planteó la necesidad de que Ucrania recibiera información sobre los términos del supuesto acuerdo, luego de que Trump lo anunciara públicamente como un compromiso entre los dos países.

Los cuestionamientos a Zelenski

El anuncio de la tregua parcial se produjo apenas un día después de que Trump lanzara fuertes críticas contra Zelenski, en medio de las diferencias sobre la estrategia para terminar la guerra con Rusia.

El mandatario republicano cuestionó las operaciones ucranianas contra instalaciones petroleras rusas y acusó al presidente de Ucrania de incumplir sus instrucciones de evitar ese tipo de ataques. En ese contexto, Trump lanzó una advertencia directa: "Más le vale detenerse".

La preocupación expresada por el presidente estadounidense estuvo vinculada con las posibles consecuencias de esas operaciones sobre el abastecimiento internacional de combustibles. Según sostuvo, los ataques contra las refinerías rusas podrían agravar la escasez internacional en un escenario de tensión por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las declaraciones mostraron el grado de confrontación verbal entre ambos mandatarios en torno a las decisiones militares de Kiev y sus eventuales efectos más allá del territorio ucraniano. Trump no se limitó a cuestionar los ataques contra las instalaciones petroleras. También puso en duda el liderazgo de Zelenski y planteó abiertamente la posibilidad de que Ucrania eligiera a otro presidente, al que consideró potencialmente más capaz de alcanzar un acuerdo de paz.

"Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. Les sugiero que elijan a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo, porque podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace", afirmó el presidente estadounidense.

El planteo constituyó una crítica directa a la conducción política ucraniana y a la capacidad de su mandatario para avanzar en negociaciones que permitan poner fin al conflicto.

Sanciones a Rusia y el comercio de diésel

En paralelo a sus declaraciones sobre el cese al fuego energético, Trump venía de anunciar un acuerdo con Rusia para flexibilizar las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania, específicamente en relación con la exportación de diésel.

Las medidas formaban parte de las sanciones aplicadas como castigo por la invasión rusa. El entendimiento anunciado por el presidente estadounidense contemplaba una flexibilización de esas restricciones para permitir las exportaciones de ese combustible. La cuestión energética aparece así en dos dimensiones dentro de las decisiones y declaraciones de Trump: por un lado, la intención anunciada de detener los ataques contra las infraestructuras energéticas de Rusia y Ucrania; por otro, el acuerdo referido a la flexibilización de sanciones para la exportación de diésel ruso.

Ambos asuntos se desarrollan en un escenario de tensiones internacionales por el abastecimiento de combustibles y de negociaciones relacionadas con la guerra en territorio ucraniano.

El pacto sobre las sanciones se concretó antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano podría perder el control del Congreso. Ese contexto político interno también forma parte del escenario en el que Trump impulsa sus decisiones y declaraciones sobre el conflicto.