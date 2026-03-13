Trump anunció un devastador bombardeo a una isla de Irán y que "aniquiló todos los objetivos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un bombardeo sobre la isla de Kharg, en Irán, describiéndolo como el "más poderoso" en la historia reciente de Medio Oriente. Según Trump, el ataque resultó en la destrucción total de todos los objetivos militares en la isla, calificada por el mandatario como la "joya de la corona de Irán".

A través de un posteo en sus redes sociales, Trump detalló:

"Bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg."

Este anuncio refuerza la narrativa de fuerza militar estadounidense y envía un mensaje claro sobre la disposición de Washington a actuar de manera unilateral contra objetivos estratégicos en la región.

Kharg: epicentro de la economía petrolera iraní

La isla de Kharg se encuentra a unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país. Desde los años '80, esta isla ha sido el principal punto de exportación de petróleo de Irán, lo que la convierte en un activo estratégico vital para la economía del país. La importancia de Kharg radica en que alberga la mayor terminal para la exportación de crudo iraní, facilitando la salida de petróleo hacia mercados internacionales y sosteniendo la economía nacional.

Al atacar esta isla, Trump enfatiza que Estados Unidos apunta directamente a los núcleos estratégicos de la economía iraní, buscando ejercer presión máxima sobre Teherán sin recurrir a conflictos de mayor escala, aunque con riesgo de escalar tensiones regionales.

Capacidad militar y advertencias de Trump

Trump aprovechó la ocasión para ensalzar la capacidad militar de Estados Unidos, subrayando que las fuerzas del país asiático poseen armas "más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido". En su comunicado, advirtió que Irán y cualquier otro país que intente interferir con el libre paso de los barcos por el estrecho de Ormuz se enfrentarán a ataques similares contra instalaciones petroleras.

Entre sus declaraciones más contundentes, Trump afirmó:

"No tienen la chance de defenderse cada vez que ataquemos, y no hay ninguna posibilidad de que puedan hacer algo al respecto."

El mandatario también reiteró la política estadounidense sobre proliferación nuclear, asegurando que Irán jamás tendrá un arma nuclear ni capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Medio Oriente ni al mundo entero.

Repercusiones y contexto geopolítico

El ataque sobre Kharg no solo tiene implicaciones económicas, sino que también representa un movimiento estratégico en el tablero geopolítico de Medio Oriente. La isla, al ser un nodo central de exportación de petróleo, conecta directamente con el flujo energético global, y cualquier perturbación en sus operaciones puede generar impactos inmediatos en los precios internacionales del crudo.

Además, la acción subraya la voluntad de Estados Unidos de intervenir militarmente en puntos críticos de Irán sin comprometer directamente a fuerzas en tierra, utilizando ataques de alta precisión y alto poder destructivo. Esta estrategia envía un mensaje tanto a aliados como a rivales sobre la dominancia militar estadounidense en la región.