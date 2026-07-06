Trump dijo que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania está "más cerca de lo que la gente cree"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que considera que el final del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya transita su quinto año, se encuentra "mucho más cerca de lo que la gente cree". La declaración fue realizada ante reporteros, en un momento en el que la guerra continúa siendo uno de los principales desafíos de la agenda internacional y mientras se desarrollan contactos diplomáticos impulsados por su administración.

Las afirmaciones del mandatario apuntan a transmitir una perspectiva optimista respecto de la evolución de las negociaciones. Sin embargo, Trump evitó anticipar un desenlace concreto y optó por señalar que el proceso continúa en marcha, con conversaciones abiertas entre las partes involucradas.

En ese contexto, el presidente estadounidense remarcó que su percepción sobre una posible resolución del conflicto responde al estado de las gestiones diplomáticas que su gobierno mantiene tanto con Moscú como con Kiev. Sus declaraciones colocan el foco en la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo, aunque aclaró que el resultado dependerá de la evolución de las negociaciones.

Trump: "Estamos en conversaciones"

Durante su diálogo con la prensa, Trump sostuvo que existe voluntad por parte de ambos protagonistas del conflicto para avanzar hacia su conclusión.

"El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere ponerle fin, y Ucrania quiere ponerle fin. Estamos en conversaciones, y veremos si logramos finalizarlo".

El mandatario insistió en que las negociaciones avanzan y volvió a expresar su confianza en que el escenario actual ofrece mayores posibilidades de alcanzar un desenlace positivo de las que percibe la opinión pública.

En ese sentido, reiteró:

"Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree".

Las declaraciones reflejan el enfoque que la administración estadounidense busca imprimir al proceso diplomático, basado en mantener abiertos los canales de diálogo con ambas partes involucradas en el conflicto.

Contactos con Rusia y Ucrania

Trump explicó que su administración ha estado en contacto tanto con Rusia como con Ucrania con el objetivo de intentar poner fin a la guerra.

Aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas conversaciones ni sobre eventuales avances concretos, el mandatario confirmó que los intercambios forman parte de la estrategia de su gobierno para buscar una solución al enfrentamiento.

Entre los principales puntos mencionados por el presidente se destacan:

Estados Unidos mantiene conversaciones con Rusia.

También existen contactos con Ucrania.

El objetivo declarado es poner fin al conflicto.

Trump considera que las negociaciones han acercado la posibilidad de una resolución.

Estas gestiones diplomáticas constituyen el eje de las declaraciones formuladas por el mandatario y representan el fundamento de su evaluación de que el desenlace podría encontrarse más próximo de lo que habitualmente se percibe.

La guerra también estará presente en la cumbre de la OTAN

El conflicto entre Rusia y Ucrania no solo ocupa un lugar central en la agenda diplomática de Estados Unidos, sino que también será uno de los temas previstos para la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo con lo informado por Trump, la situación forma parte de los asuntos que serán abordados durante el encuentro de la alianza atlántica, lo que refleja la relevancia internacional que continúa teniendo la guerra en el escenario político y estratégico.

La inclusión del conflicto en la agenda de la cumbre pone de manifiesto que la evolución de las conversaciones y la búsqueda de una salida siguen siendo objeto de atención entre los países que integran la organización.

Viaje de Trump a la reunión de la alianza

En paralelo a sus declaraciones, se informó que Trump tiene previsto partir esta noche hacia la cumbre de la OTAN, cuya realización está programada para el martes y el miércoles en Ankara.

El viaje coincide con el momento en que el presidente estadounidense sostiene que las negociaciones para poner fin al conflicto atraviesan una etapa que considera especialmente significativa.

De este modo, las conversaciones mantenidas por la administración estadounidense con Rusia y Ucrania, junto con el tratamiento del tema en la próxima reunión de la OTAN, conforman el marco en el que Trump expresó su convicción de que el final de la guerra podría encontrarse "mucho más cerca de lo que la gente cree". Sus declaraciones se apoyan en los contactos diplomáticos actualmente en curso y en la expectativa de que esos esfuerzos permitan avanzar hacia la finalización de un conflicto que ya se encuentra en su quinto año.