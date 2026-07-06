Lucas Gámez cumple 9 años bajo los escombros: los emotivos saludos para el niño argentino

El cumpleaños número 9 de Lucas Gámez transcurre este lunes en medio de una situación marcada por la incertidumbre y la esperanza. El niño argentino permanece desaparecido desde el 24 de junio, cuando dos terremotos sacudieron Venezuela y quedó atrapado entre los escombros del edificio Miramar, en La Guaira. A 12 días de los sismos, los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar con la expectativa de encontrarlo.

Desde aquel día, la familia de Lucas mantiene una intensa búsqueda y sigue de cerca cada avance de los rescatistas. Mientras tanto, su madre, Blanca Martínez, utiliza sus redes sociales para compartir fotografías, videos, cadenas de oración y mensajes dirigidos a su hijo, con la convicción de que volverá a verlo con vida.

En el día de su cumpleaños, la mujer volvió a expresarse públicamente y difundió una imagen acompañada por una frase cargada de esperanza: "Hoy será un gran día", en referencia al deseo de que el aniversario del nacimiento de Lucas coincida con el momento de su regreso a casa.

Un mensaje de cumpleaños atravesado por la esperanza

Con motivo del cumpleaños del niño, Blanca Martínez compartió en sus redes sociales una publicación con un extenso texto escrito por el humorista venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompaña a la familia desde el comienzo de la búsqueda.

El mensaje pone el foco en la fortaleza que representa la historia de Lucas y en la esperanza que mantiene movilizadas tanto a su familia como a quienes siguen de cerca el operativo de rescate.

El texto comienza señalando que, mientras muchos niños celebran su cumpleaños apagando las velas de un pastel, Lucas enseñó que la esperanza también puede mantenerse viva incluso en la oscuridad. Posteriormente, el autor expresa el deseo de que el niño pueda volver a abrazar a su madre, escuchar nuevamente su nombre, abrir sus ojos y celebrar la vida junto a las personas que lo aman.

La publicación concluye con un saludo de cumpleaños que resume el sentimiento de quienes siguen esperando noticias positivas.

"Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida", expresa el mensaje compartido durante la madrugada y luego replicado por Blanca Martínez.

La búsqueda continúa con nuevas pruebas

Mientras la familia difundía estos mensajes, los rescatistas continuaban desarrollando nuevas tareas para intentar localizar al niño. Según explicó Blanca Martínez, durante la madrugada del domingo se realizó una prueba de sonido destinada a detectar posibles movimientos, golpes e incluso latidos del corazón debajo de los restos del edificio Miramar.

La mujer relató que, para esa prueba, se utilizó una grabación con su propia voz.

"Esta madrugada hicieron una prueba de sonido con mi voz, pero no hemos tenido respuesta. Se hizo a las 5 de la mañana, por el silencio. Vamos a tener resultados en un ratito, porque detecta hasta latidos del corazón", explicó en declaraciones a C5N.

También detalló que el horario elegido respondió a la necesidad de contar con el menor nivel posible de ruido ambiental, ya que durante el resto del día continúan trabajando máquinas en otros sectores afectados por los derrumbes.

La fe permanece intacta

Pese al paso de los días, Blanca Martínez sostuvo que mantiene intacta la esperanza. Al referirse a los trabajos realizados durante la madrugada, explicó que se escucharon algunos sonidos, aunque evitó sacar conclusiones.

"Escuchamos un par de cosas, pero bueno, puede ser que se está cayendo todo, propio del edificio", comentó. Sin embargo, inmediatamente volvió a expresar su confianza en que Lucas pueda ser encontrado con vida.

"Tengo mucha fe, anoche conseguimos sacar una tortuguita. Sigue saliendo vida, hay aire ahí", afirmó. La madre del niño también reflexionó sobre el acompañamiento recibido durante estos días y la repercusión que tuvo el caso.

Reconoció que existen muchas familias atravesando situaciones similares, pero manifestó que siente que la historia de Lucas logró generar una conexión especial con la gente. "Hay muchos que están en la misma situación de Lucas, por algo la gente eligió conectar con él, siento que hay algo, algún mensaje que quiere transmitir Lucas con esto que está pasando, siento que lo vamos a volver a ver con vida", sostuvo.

Una historia entre Argentina y Venezuela

Lucas Gámez nació en Argentina hace nueve años, cuando sus padres residían en Buenos Aires. El niño creció en la Ciudad hasta enero de este año, momento en que la familia regresó a Venezuela, país de origen de sus padres, por razones personales.

El 24 de junio, sus padres lo llevaron a pasar el día con sus tíos. Ese mismo día, dos terremotos sacudieron el territorio venezolano y provocaron el derrumbe del edificio Miramar, en La Guaira, donde Lucas quedó atrapado entre los escombros.

Desde entonces, el operativo de rescate continúa desarrollándose sin interrupciones mientras familiares, amigos y personas que siguen el caso mantienen la expectativa de recibir noticias alentadoras.