Padres buscan desesperados a sus hijos desaparecidos y crece el temor en Venezuela

A casi dos semanas del doble terremoto que golpeó a Venezuela, la emergencia no se limita a las tareas de asistencia y reconstrucción. En distintos puntos del país, numerosos padres continúan buscando a sus hijos desaparecidos, muchos de ellos sin información precisa sobre su paradero y, en algunos casos, luego de haber perdido contacto con ellos tras ser rescatados por voluntarios.

La búsqueda se desarrolla en hospitales, orfanatos y refugios, donde familiares recorren las distintas instituciones con la esperanza de encontrar a niños que sobrevivieron al desastre pero cuya ubicación todavía desconocen.

De acuerdo con la información disponible, esta situación no corresponde a hechos aislados, sino que ocurre en un contexto caracterizado por una gran desorganización, que, según se indicó, se extiende desde las más altas estructuras del gobierno chavista encabezadas por Delcy Rodríguez.

Mientras transcurren los días desde el terremoto ocurrido el 24 de junio, la incertidumbre continúa marcando la realidad de numerosas familias que aún no logran reencontrarse con sus hijos.

El caso de Luis Peña y sus hijos gemelos

Uno de los episodios que mayor repercusión alcanzó es el de Luis Peña, padre de los gemelos Matías y Mateo Peña, cuya historia comenzó a difundirse masivamente a través de las redes sociales. El relato tomó estado público cuando la ex Miss Mundo venezolana Anyela Galante Salerno se encontró con Peña y decidió grabar un mensaje para ayudar a viralizar su búsqueda. Salerno cuenta con más de 371 mil seguidores en Instagram, plataforma desde la cual difundió el video.

En el mensaje, Luis Peña explicó que sus hijos se encontraban en Tanaguarena, en el devastado estado La Guaira, cuando ocurrió el colapso de la torre OP 25. Según relató, un rescatista le informó que los niños fueron sacados con vida al día siguiente del derrumbe y que, por la tarde, fueron trasladados a Caracas.

Sin embargo, desde ese momento perdió completamente el rastro de ambos. En el video expresó: "Tengo dos gemelos, Matías y Mateo Peña. Yo soy su papá, Luis Peña. Nos encontramos en Tanaguarena (en el devastado estado La Guaira). Ellos estaban en la torre OP 25, que colapsó. El rescatista me dice que los sacó al día siguiente y que por la tarde los subieron a Caracas y no los consigo. Llevo siete días tratando de llegar al apartamento que se derrumbó, pero no los consigo por ningún lado".

La publicación superó los tres millones de reproducciones, multiplicando la difusión de la búsqueda.

Sin precisión de los desaparecidos

A pesar de la magnitud de la tragedia, la cantidad de personas desaparecidas continúa siendo incierta. La información disponible indica que no existen estadísticas fiables sobre el número de desaparecidos que dejó el doble terremoto.

En determinado momento, la ONU llegó a hablar de 50.000 desaparecidos, aunque, según se señala, desde hace varios días el tema dejó de mencionarse públicamente. El último balance oficial informó 3.535 personas fallecidas y 16.470 heridos, pero ese reporte no hace referencia a la cantidad de niños desaparecidos, una situación que incrementa la incertidumbre entre las familias que siguen buscándolos.

Niños huérfanos y familias separadas

La emergencia también dejó un importante número de niños que perdieron a sus padres durante el desastre. Mientras algunos menores permanecen desaparecidos, otros sobrevivieron pero quedaron sin familiares directos que pudieran hacerse cargo de ellos de manera inmediata.

Entre quienes todavía permanecen desaparecidos se encuentra el argentino Lucas Gamez, de 8 años, quien continúa bajo los escombros, según la información difundida. Con el paso de las horas, la esperanza de encontrarlo con vida disminuye. Al mismo tiempo, numerosos niños sobrevivientes fueron alojados en orfanatos, hospitales o refugios, a la espera de ser identificados y reunidos con familiares cercanos.

Las autoridades indicaron que esos menores serían censados antes de ser entregados a sus familiares una vez confirmada su identidad.

En las plazas, volunarias de ONG insternacionales juegan con los niños

El proceso de identificación de los menores

El padre Nicola Villano Tambasco, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción (El Recreo) y presidente de la fundación "Luchemos por la Vida", explicó a Clarín cómo se desarrolla el proceso previsto para los niños sobrevivientes.

Según indicó, la mayoría de esos menores ya fue entregada a algún familiar. Asimismo señaló: "Nos informaron que las instituciones del Estado harán un estudio para buscar a los familiares cercanos, en caso de que hayan fallecido sus padres. Recién después de eso los asignarán a los orfanatos".

Sus declaraciones reflejan el mecanismo previsto para determinar el destino de aquellos niños cuyos padres fallecieron durante la tragedia.

Mientras continúan las tareas de asistencia, numerosas familias fueron trasladadas a refugios improvisados instalados en distintos parques de Caracas. Entre ellos se encuentran el Parque del Este y el Parque del Oeste, que comenzaron a recibir a personas afectadas por el terremoto.

El rescatista voluntario Rubén Rojas, quien participó en las tareas de rescate entre las ruinas de los edificios colapsados en La Guaira, manifestó a TN que "a los parques del Este y del Oeste, los principales de la capital, fueron llegando los niños. Hay muchos rumores (de nenes desaparecidos)".

En paralelo, Anyela Galante Salerno señaló a Clarín que varios orfanatos de Caracas se preparan para recibir a 20 niños huérfanos.

Mientras la asistencia continúa y las instituciones avanzan en la identificación de los menores sobrevivientes, el paso de los días mantiene intacta la desesperación de quienes aún no logran encontrar a sus hijos.