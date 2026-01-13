Trump duro con Irán: aplica aranceles del 25% a todos los países que negocien con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de aranceles del 25% a todos los países que mantengan vínculos comerciales con Irán, en una decisión de alto impacto económico y geopolítico que busca incrementar la presión sobre el régimen de Teherán tras la violenta represión de protestas sociales que ya dejaron cientos de muertos.

Según confirmó el propio mandatario, las tarifas entrarán en vigencia inmediata y se aplicarán sobre todas las operaciones comerciales que esos países realicen con Estados Unidos, independientemente del sector o el volumen de intercambio. La medida coloca en la mira a potencias globales y economías emergentes como China, Brasil, Turquía y Rusia, que mantienen relaciones económicas activas con la república islámica.

"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva y concluyente", afirmó Trump en un mensaje difundido por la Casa Blanca, en el que dejó en claro que no habrá excepciones ni períodos de transición.

Desde Washington sostienen que el gobierno iraní cruzó una "línea roja" al utilizar fuerza letal contra civiles que se manifestaban de manera pacífica, lo que justifica, según la administración estadounidense, una respuesta contundente en el plano económico. En ese marco, Trump y su equipo de seguridad nacional evalúan "opciones muy fuertes", que van desde ataques cibernéticos hasta acciones militares directas, tanto por parte de Estados Unidos como de Israel.

El propio presidente aseguró que el régimen iraní "empieza a cruzar un límite peligroso", lo que obliga a la comunidad internacional a actuar. La imposición de aranceles busca asfixiar financieramente a Teherán, dificultando su acceso a divisas y forzando a sus socios comerciales a elegir entre mantener vínculos con Irán o preservar su relación económica con la mayor economía del mundo.

Caos interno, represión y cifras alarmantes

La situación dentro de Irán es descripta por organismos internacionales como caótica. En las últimas semanas se registraron más de 500 protestas en las 31 provincias del país, en un estallido social sin precedentes recientes. De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, la represión dejó 572 muertos y más de 10.600 detenidos.

Entre las víctimas fatales se contabilizan 510 manifestantes y 89 miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, la organización Derechos Humanos en Irán advierte que el saldo real podría ser aún mayor y superar los 648 fallecidos. En paralelo, el gobierno iraní ordenó cortes masivos de internet y de las comunicaciones telefónicas, en un intento por silenciar denuncias y limitar la circulación de información.

El derrumbe económico y el trasfondo social

El detonante del descontento popular es el colapso económico. El rial iraní sufrió un desplome histórico y actualmente cotiza por encima de 1,4 millones por dólar, mientras que la inflación anual ronda el 40%, encareciendo drásticamente productos básicos como la carne y el arroz.

La eliminación de subsidios a los combustibles y el fin del tipo de cambio preferencial para importaciones profundizaron la crisis y empujaron a amplios sectores de la población a la desesperación. Si bien las manifestaciones comenzaron por reclamos económicos, con el correr de los días derivaron en pedidos explícitos por el fin de la teocracia.

En el plano regional e internacional, Irán atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad estratégica. El llamado "Eje de la Resistencia" aparece fragmentado: Israel desarticuló a Hamas en Gaza, Hezbollah perdió a buena parte de su cúpula en el Líbano y la caída de Bashar al-Assad en Siria dejó a Teherán sin un aliado clave. Incluso la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses fue interpretada como una señal de advertencia directa.

Trump sostiene que, pese a su retórica desafiante, Irán "quiere negociar" porque sus líderes están "cansados de recibir golpes". Sin embargo, Teherán mantiene una postura dura y advierte que las fuerzas estadounidenses e israelíes serán "objetivos legítimos" si se recurre a la fuerza.

La preocupación internacional también se centra en el programa nuclear iraní. El director del OIEA, Rafael Grossi, alertó que el país tendría capacidad para fabricar hasta diez bombas nucleares si decide militarizar su desarrollo atómico.

Con este nuevo paquete de aranceles, Trump profundiza una historia de confrontación que se remonta al golpe de Estado de 1953, la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de los rehenes. La salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 reavivó un conflicto que hoy vuelve a escalar, obligando al mundo a tomar partido.