Trump endurece su discurso sobre Irán, energía y despliegue militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ante periodistas en el Despacho Oval que no tiene prisa por alcanzar "el mejor acuerdo posible" con Irán. En sus palabras, el mandatario subrayó que el proceso de negociación no será acelerado, incluso si eso implica costos internos para la población estadounidense.

En ese marco, admitió que los ciudadanos de Estados Unidos tendrán que lidiar con los altos precios de la gasolina "durante un tiempo". Sin embargo, justificó ese escenario como parte de una estrategia mayor vinculada a la seguridad internacional.

Trump sostuvo que, a cambio de esos precios más altos, los estadounidenses obtienen:

"Un Irán sin armas nucleares que intenten volar por los aires una de nuestras ciudades o todo Oriente Medio".

Además, fue enfático al describir el riesgo nuclear como una amenaza central:

"No hay nada peor que un arma nuclear capaz de destruir varias ciudades estadounidenses", dijo el mandatario, citado por las cadenas CNN, NBC News y CBS News.

Energía, sacrificios internos y seguridad estratégica

El presidente vinculó directamente la política energética con la situación geopolítica. En su argumentación, el impacto económico sobre los combustibles aparece como un costo temporal frente a un beneficio estratégico de largo plazo.

En ese sentido, insistió en que la prioridad es evitar que Irán acceda a armamento nuclear. La tensión entre seguridad y economía doméstica fue planteada como un equilibrio inevitable dentro de su enfoque político.

Negación del uso de armas nucleares y críticas a la prensa

En otra parte de sus declaraciones, Trump descartó explícitamente el uso de armas nucleares contra Irán. Ante una pregunta de un reportero sobre esa posibilidad, respondió de manera tajante:

"No".

El presidente cuestionó incluso la formulación de la pregunta:

"¿Por qué se haría una pregunta tan estúpida? ¿Por qué usaría un arma nuclear?"

Según sus declaraciones, Estados Unidos ya habría "devastado" a Irán sin necesidad de recurrir a ese tipo de armamento.

Situación militar: control del estrecho de Ormuz y operaciones en curso

Trump afirmó que el ejército iraní quedó "diezmado" cuatro semanas después del inicio de la guerra y aseguró que Estados Unidos mantiene el "control total" del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el tránsito marítimo.

También señaló:

"En las primeras cuatro semanas, desplegué el ejército en el país".

"Ahora solo nos queda esperar y ver qué acuerdo se cierra".

En ese contexto, advirtió que si Irán no regresa a la mesa de negociaciones, Estados Unidos podría reanudar bombardeos contra objetivos militares restantes. Al mismo tiempo, añadió: "No quiero precipitarme".

Advertencias navales y control del tránsito marítimo

Más temprano, el mandatario había emitido una advertencia directa sobre el uso militar del mar:

"He ordenado a la Armada de Estados Unidos que derribe cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna".

Estas declaraciones se complementan con medidas operativas en la región y una postura de vigilancia activa sobre el tráfico marítimo.

Informe del Departamento de Guerra de Estados Unidos y operaciones recientes

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico. El buque, identificado como "Majestic X", transportaba petróleo procedente de Irán.

El organismo declaró en la red social X:

"Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen".

En paralelo, se detallaron las capacidades militares desplegadas en la región:

La Armada de EE.UU. cuenta actualmente con 19 buques en Medio Oriente , incluidos dos portaaviones .

, incluidos . Además, hay siete buques en el océano Índico, según un funcionario estadounidense.

Asimismo, se informó que las fuerzas militares comenzaron a hacer cumplir un bloqueo de puertos iraníes el 13 de abril, utilizando gran parte de esas capacidades navales. Como parte de esas operaciones, se indicó que al menos 33 buques fueron redirigidos hasta este jueves.