Trump flexibiliza las sanciones a Rusia: le comprará diésel para bajar los precios del combustible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre diésel al mercado estadounidense y al resto del mundo en un intento por contener el aumento de los precios de la energía.

El anuncio fue dado a conocer este viernes después de una conversación entre ambos mandatarios, en medio de las tensiones internacionales por la guerra en Irán y las dificultades que atraviesan los mercados de combustibles.

A través de su red social Truth Social, Trump informó que el compromiso contempla la entrega de más de 300.000 toneladas de diésel de manera inmediata, otras 500.000 toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicional.

Además, el mandatario afirmó que Rusia podría entregar otros tres millones de toneladas en un plazo breve, sujeto a la capacidad de sus refinerías.

El Departamento del Tesoro estadounidense, por su parte, anunció la emisión de una licencia temporal para facilitar la llegada del combustible ruso a los mercados globales.

Cuánto diésel suministrará Rusia y cuándo llegarán los cargamentos

Trump presentó el entendimiento como una medida destinada a aumentar la disponibilidad de combustible y reducir los costos para los consumidores.

En su publicación en Truth Social, Trump consideró que es una medida "de gran importancia", ya que el suministro ruso contribuirá a que los precios del diésel bajen de manera pronunciada y rápida, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

"Lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", sostuvo.

Para facilitar el suministro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que emitirá una licencia temporal que permitirá que el diésel ruso llegue a los mercados internacionales. La medida representa un cambio significativo en la política energética de Washington hacia Moscú, en un contexto marcado por las sanciones impuestas a Rusia después de la invasión de Ucrania en 2022.

La iniciativa, además, fue anunciada en un escenario de fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales. El conflicto en Irán y la situación del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos, presionaron los precios, con consecuencias para sectores que dependen del diésel, como el transporte de cargas y la producción agropecuaria.