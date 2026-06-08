Trump le lanzó una dura advertencia a Netanyahu: "Muy pronto te quedarás solo"

El domingo por la noche, Irán e Israel protagonizaron un intercambio de ataques, el primero desde que Estados Unidos y Teherán acordaron un alto el fuego en abril. La escalada sorprendió a la comunidad internacional y generó movimientos diplomáticos de emergencia.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a Axios que intervino directamente para evitar que la situación se deteriorara. Según Trump, llamó a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, para advertirle que podría quedarse "solo muy pronto" si continuaba la confrontación.

"Le dije: 'Bibi, será mejor que tengas cuidado o muy pronto estarás solo'", afirmó Trump en la entrevista telefónica realizada el lunes, citada por ABC.

Llamado directo a Netanyahu

La conversación entre Trump y Netanyahu se produjo la misma noche del intercambio de ataques. Según Axios, Trump le pidió explícitamente que no tomara represalias contra Irán tras los primeros bombardeos del país persa contra Israel.

El presidente estadounidense también relató que Israel "nos avisó con muy poca antelación" sobre los ataques del domingo. Según sus palabras, "ya estaban en camino. Pero finalmente logré limitar (el ataque israelí)", dejando entrever su intervención directa en las decisiones militares de la nación aliada.

Presión internacional sobre Israel

Trump no actuó solo. En la entrevista afirmó que recibió llamadas de cinco países diferentes de la región, todos ellos solicitando que presionara a Netanyahu para detener la escalada.

Cinco países regionales contactaron directamente a la administración Trump.

contactaron directamente a la administración Trump. Todos expresaron preocupación por la reanudación del conflicto .

. Según Trump, estos países "les encanta el acuerdo que hemos estado negociando", haciendo referencia al alto el fuego acordado con Irán en abril.

La intervención de estos actores internacionales evidencia que la situación era considerada altamente volátil, y que cualquier acción unilateral podría desencadenar una crisis de mayores proporciones.

Comunicaciones con Irán

El lunes por la mañana, según Trump, la administración estadounidense recibió mensajes directos de Irán indicando su disposición a cesar los ataques si Israel hacía lo mismo.

Los iraníes pidieron explícitamente que se comunicara a Israel que no continuara con más ataques .

. Este gesto refleja un interés de Teherán por mantener la estabilidad tras semanas de tensión, y pone de relieve el rol de mediador que Trump asumió en esa jornada.

Trump destacó la coordinación de estas acciones, enfatizando que su intervención permitió limitar el conflicto y evitar una escalada mayor en Medio Oriente. La combinación de llamadas a Netanyahu, la presión de otros países y la comunicación directa con Irán sugiere un entramado diplomático complejo, donde Estados Unidos se posicionó como árbitro clave entre las partes.