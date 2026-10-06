Nobel de Física 2026: premiaron a Francis Halzen por revelar neutrinos de alta energía

El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado este martes al físico de partículas belga Francis Halzen, de 82 años, por sus "contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", según anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca en Estocolmo.

Halzen, nacido en Bélgica y afiliado a la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, fue distinguido por impulsar un proyecto científico que utiliza un recurso natural extraordinario como herramienta de observación: el hielo del Polo Sur. Allí, a un kilómetro de profundidad, IceCube permite registrar señales extremadamente poco frecuentes producidas cuando un neutrino choca con un núcleo atómico.

El reconocimiento pone en valor una investigación que abrió la posibilidad de rastrear partículas procedentes de regiones muy alejadas del sistema solar y, a partir de ellas, avanzar hacia la identificación de los fenómenos cósmicos capaces de producirlas.

Una gigantesca estructura científica bajo el hielo

El Observatorio de Neutrinos IceCube fue construido en un kilómetro cúbico de hielo del Polo Sur. Sus sensores registran de manera continua pequeños destellos de luz producidos cuando, de manera excepcional, un neutrino colisiona con un núcleo atómico.

La enorme dimensión de la instalación no es casual. Los neutrinos cósmicos con energías extremadamente altas son partículas poco frecuentes, por lo que resulta necesario disponer de un volumen muy grande de material para aumentar las posibilidades de registrar sus interacciones.

El funcionamiento del observatorio permite transformar esas interacciones en señales que los científicos pueden analizar. De esta manera, las partículas se convierten en una herramienta para investigar acontecimientos que ocurren en regiones distantes del universo.

Entre las características fundamentales de IceCube se encuentran:

Ubicación: Polo Sur.

Polo Sur. Material utilizado como detector: hielo glaciar.

hielo glaciar. Volumen: un kilómetro cúbico de hielo.

un kilómetro cúbico de hielo. Función: registrar destellos de luz generados por las colisiones excepcionales de neutrinos con núcleos atómicos.

registrar destellos de luz generados por las colisiones excepcionales de neutrinos con núcleos atómicos. Objetivo científico: detectar neutrinos de alta energía y rastrear su procedencia astrofísica.

La propuesta de Halzen comenzó en 1988

El origen de este proyecto se remonta a 1988, cuando Francis Halzen presentó su propuesta para capturar neutrinos en el Polo Sur. Su planteamiento se apoyaba en una característica particular del hielo glaciar: su transparencia permitía identificar la luz producida después de que un neutrino colisionara con un núcleo atómico.

La elección del Polo Sur también respondía a las condiciones que ofrecía esa región. La zona se encontraba libre de diversas interferencias y presentaba estabilidad geológica, sin terremotos, condiciones que favorecían el desarrollo del proyecto.

La idea encontró respaldo entre otros investigadores y, pocos años después, comenzaron las pruebas preliminares con sensores instalados directamente en el hielo.

El proceso desembocó en la construcción de IceCube, que quedó terminado en 2011 y pasó a ocupar el volumen de un kilómetro cúbico necesario para incrementar las posibilidades de registrar las escasas interacciones producidas por los neutrinos cósmicos de energías extremadamente altas.

De las primeras detecciones a las fuentes del universo

Los científicos lograron posteriormente detectar los primeros neutrinos de alta energía. Con el paso de los años, comunicaron además el hallazgo de partículas que debían haberse originado muy lejos del sistema solar.

Ese avance modificó el alcance de las observaciones. Ya no se trataba solamente de detectar neutrinos, sino de utilizar esas partículas para intentar rastrear su procedencia y avanzar en la búsqueda de sus fuentes en el universo.

Las interacciones registradas continuamente por IceCube pueden proporcionar información sobre los entornos violentos donde se generan estas partículas de alta energía. Al mismo tiempo, el análisis de esas señales puede contribuir a revelar fenómenos cósmicos todavía desconocidos.

El reconocimiento a Halzen se vincula precisamente con ese salto científico: la posibilidad de utilizar los neutrinos como mensajeros procedentes de regiones distantes y estudiar, a través de ellos, acontecimientos que de otra manera resultarían difíciles de rastrear.

El reconocimiento a la visión científica de Halzen

El presidente del Comité Nobel de Física, Mark Pearce, destacó el papel que desempeñó Halzen en el desarrollo del observatorio y en la coordinación del trabajo necesario para concretarlo.

"Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico", afirmó Pearce. El presidente del Comité Nobel también destacó que la "tenacidad y visión científica" de Halzen permitieron abrir el camino hacia una nueva forma de estudiar el universo. Según Pearce, ese trabajo "ha allanado el camino hacia un nuevo tipo de astronomía".

La dimensión internacional del proyecto aparece así como uno de los elementos centrales del reconocimiento. IceCube no solo representa una infraestructura científica instalada en condiciones extremas, sino también el resultado de un trabajo sostenido de investigadores e ingenieros que permitió convertir una propuesta presentada en 1988 en un observatorio operativo y capaz de registrar partículas provenientes del espacio profundo.

Un Nobel dotado de 12 millones de coronas suecas

La distinción fue anunciada en Estocolmo por la Real Academia Sueca de Ciencias. La dotación correspondiente al premio de este año asciende a 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares, y puede ser destinada a una persona, a un pequeño grupo de galardonados o a una organización.

El reconocimiento a Halzen se inscribe además en una nueva edición de los Premios Nobel, cuyos anuncios comenzaron el lunes con el Premio Nobel de Medicina, otorgado a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro.

La agenda de la semana continúa con el anuncio del Premio Nobel de Química el miércoles y el Premio Nobel de Literatura el jueves. El viernes será el turno del Premio Nobel de la Paz, mientras que el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel será anunciado el lunes.