El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda los antecedentes académicos que permitieron que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia de México cuando se preguntó "cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México", informaron medios internacionales.

"Es realmente una buena mujer (...), tiene una voz hermosa, es bailarina. No sé cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México, cómo diablos pasó eso", cuestionó el mandatario durante un mitin que encabezó en Carolina del Sur, como parte de las campañas rumbo a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre.

El sitio Actualidad RT dio a conocer las declaraciones y aclaró que Sheinbaum ostenta un "extenso currículum, que la convierte en una de las dirigentes con mejor preparación académica y política de América, lo que contrasta con la falta de títulos y de trayectoria del propio Trump".

Fue bailarina hasta la adolescencia

Sheinbaum, quien practicó danza clásica durante su infancia y adolescencia, es una reconocida científica que estudió una licenciatura en física, así como una maestría y un doctorado en ingeniería energética.

Además, fue investigadora en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. También formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, perteneciente a Naciones Unidas (ONU), que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

La Presidenta —sigue el sitio consultado para este informe, la Agencia Noticias Argentinas— desarrolló su carrera académica a la par de la política, ya que, siendo todavía una veinteañera, participó en la fundación del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

En 2000, cuando tenía solo 28 años, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, la designó secretaria de Medio Ambiente.

En 2011, ambos fundaron el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el que que López Obrador ganó la presidencia en 2018 y, Sheinbaum —que antes ya había sido electa alcaldesa de Tlalpan— la jefatura de Gobierno de la capital mexicana.

Cuatro años más tarde, fue elegida presidenta y desde entonces mantiene una popularidad que roza el 70 %, destaca finalmente el sitio ruso.