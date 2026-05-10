Trump rechazó la propuesta de Irán para terminar la guerra en Medio Oriente y la calificó de "totalmente inaceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este domingo la última propuesta de Irán para terminar con la guerra en Medio Oriente y aseguró que el planteo es "totalmente inaceptable", en un escenario de tensión internacional que genera preocupación por sus posibles efectos económicos a nivel global y regional.

"Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Sus declaraciones se conocieron después de que Teherán respondiera a la propuesta de paz de Estados Unidos.

Las condiciones iraníes

La respuesta de Irán incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumple determinados "compromisos", según informó la Tasnim News Agency, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Fuentes diplomáticas indicaron que el gobierno iraní exige permitir la exportación de crudo y el levantamiento de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además, la propuesta incluye que el estrecho de Ormuz sea gestionado por la República Islámica y una cláusula para un alto el fuego en Líbano, considerada una "línea roja" para Teherán.

"No se reirán más"

Trump afirmó que Irán lleva "jugando" casi medio siglo con Estados Unidos y advirtió que "ya no se reirán más". En su mensaje también criticó a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden por sus políticas hacia el país asiático.

Las declaraciones se conocieron después de que Pakistán confirmara haber recibido la respuesta iraní a la propuesta de paz estadounidense para el conflicto en el golfo Pérsico.

Amenaza de continuar los ataques

En paralelo, el programa Full Measure difundió una entrevista grabada durante la semana en la que Trump sostuvo que Irán ha sido "derrotado", aunque advirtió que aún existen objetivos militares.

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos nuestros objetivos. Probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", afirmó en diálogo con la periodista Sharyl Attkisson.

El mandatario agregó que Washington sigue atento a las reservas de uranio enriquecido iraníes, uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones.