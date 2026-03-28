Trump redobla su ofensiva global y apunta a Cuba como próximo objetivo

En una declaración que resonó con fuerza en el escenario global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que "Cuba es el siguiente", en referencia a una posible nueva ofensiva tras las recientes acciones militares contra Venezuela e Irán.

El pronunciamiento tuvo lugar durante la conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras, celebrada en Miami, Florida, según informó la agencia de noticias Xinhua. Allí, Trump no solo insinuó que la isla caribeña podría convertirse en el próximo objetivo, sino que reforzó la narrativa de una política exterior agresiva y en expansión.

Sin embargo, inmediatamente después de lanzar la frase, el mandatario intentó matizar su propio mensaje con un tono irónico:

"Finjan que no dije esto. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor, ignoren esta declaración. Muchas gracias. Sigue Cuba".

La ambigüedad del comentario no logró disipar la contundencia de la advertencia, que se suma a una serie de acciones recientes que delinean una estrategia geopolítica de alto impacto.

El antecedente venezolano: captura y golpe al poder

El 3 de enero, Estados Unidos ejecutó una operación que marcó un punto de inflexión en la región: la captura del entonces mandatario venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos enfrentan actualmente un proceso judicial con múltiples cargos:

Conspiración para cometer narcoterrorismo

Importación de cocaína

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Un cuarto delito vinculado a la tenencia de dichas armas

Este episodio no solo alteró el equilibrio político en Venezuela, sino que también tuvo un efecto dominó en la región, debilitando alianzas estratégicas y dejando a otros gobiernos bajo presión directa.

Irán: una ofensiva que desató un conflicto sin precedentes

La escalada continuó el 28 de febrero, cuando tropas norteamericanas, en coordinación con Israel, llevaron adelante un bombardeo contra la República Islámica de Irán.

El ataque tuvo consecuencias de enorme magnitud:

Fue asesinado el ex líder supremo Alí Jameneí , de 87 años

, de 87 años Se desencadenó un conflicto bélico sin precedentes

Cuba en la mira: entre la ironía y la amenaza concreta

En este contexto, la mención de Cuba no aparece como un hecho aislado, sino como la continuidad de una serie de intervenciones que han redefinido el mapa geopolítico reciente.

La frase "Cuba es el siguiente", incluso acompañada de un intento de relativización, se inscribe en una lógica de presión creciente sobre gobiernos considerados adversarios.

El propio tono de Trump —mezcla de advertencia explícita e ironía— no reduce la gravedad del mensaje. Por el contrario, introduce un elemento de incertidumbre que amplifica el impacto:

Por un lado, sugiere una posible intervención futura

Por otro, deja margen para la negación o reinterpretación mediática

Un patrón de acción: presión, intervención y redefinición del poder

Los hechos recientes permiten identificar un patrón claro en la política exterior estadounidense bajo la actual administración:

Acciones directas : captura de líderes y operaciones militares

: captura de líderes y operaciones militares Señalamientos públicos : advertencias explícitas

: advertencias explícitas Ambigüedad estratégica: declaraciones que combinan firmeza e ironía

La sucesión de eventos —Venezuela, Irán y ahora Cuba— evidencia una dinámica de escalada que mantiene en vilo a la comunidad internacional.