Trump suspende visas de inmigrantes de 75 países y endurece la política migratoria de EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 nacionalidades, entre ellas las de Uruguay, Brasil, Cuba, Colombia, Rusia e Irán, en el marco de un endurecimiento de la política migratoria impulsado por la administración de Donald Trump, una decisión que genera repercusiones en toda la región y es seguida de cerca en provincias argentinas como Catamarca.

"El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países", confirmó un portavoz de esa cartera. Posteriormente, el organismo explicó en su cuenta oficial de X que la medida apunta a inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense "a niveles inaceptables".

De acuerdo con información difundida por la cadena Fox News, que tuvo acceso al listado completo, entre los países de América Latina y el Caribe alcanzados por la suspensión se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La nómina también incluye a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Los tres países sudamericanos afectados por la medida —Brasil, Colombia y Uruguay— cuentan actualmente con gobiernos de orientación izquierdista, según destacó el medio estadounidense.

Fox News informó además que la pausa en el otorgamiento de estos visados comenzará el próximo 21 de enero y se extenderá de manera indefinida, mientras el Departamento de Estado lleva adelante una reevaluación de los procedimientos de verificación.

La suspensión alcanza exclusivamente a los visados de inmigrante, que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos. En cambio, los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales por turismo, estudios o trabajos temporarios, no se verán afectados.

El objetivo de la medida

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo central de la suspensión es evitar el ingreso al país de extranjeros que puedan recurrir a programas de asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ya había ordenado a los consulados estadounidenses aplicar una guía que instruye negar visas a aquellos solicitantes que, a criterio de los funcionarios, podrían depender de ayudas públicas. Esta evaluación contempla diversos factores, como la salud, la edad, el dominio del idioma inglés y la situación financiera.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en X que entre los países afectados figura Somalia, cuyos ciudadanos fueron objeto de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo vinculado al presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota.

Trump ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de reducir la inmigración de personas que no sean de ascendencia europea. En ese marco, realizó declaraciones despectivas contra ciudadanos somalíes y, en contraste, expresó su predisposición a fomentar la llegada de inmigrantes escandinavos.

El Departamento de Estado informó además que desde el regreso de Trump al poder ya fueron revocadas más de 100.000 visas, una cifra récord en un solo año. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional indicó el mes pasado que la actual administración deportó a más de 605.000 personas, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.