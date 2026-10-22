Ucrania ordenó a las familias evacuar dos regiones del este ante los bombardeos rusos

El jueves las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de las familias con hijos en las dos aglomeraciones importantes del Donbás que aún permanecen bajo control de Kiev: Kramatorsk y Sloviansk.

Estas dos ciudades son los últimos bastiones del ejército ucraniano en la región oriental de Donetsk, territorio que el Kremlin reclama como propio. Desde hace meses, las tropas rusas se están acercando a la zona y se sitúan ahora a entre 5 y 15 kilómetros, con el objetivo de conquistarla.

"Extenderemos la zona de evacuación obligatoria para las familias con hijos, que ahora abarca todas las localidades de las aglomeraciones de Kramatorsk y de Sloviansk", anunció en Telegram el gobernador regional, Vadim Filashkin, sin precisar cuántas personas están afectadas en estas localidades del este, informó DW y reportó Noticias Argentinas.

Con anterioridad, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones obligatorias en varias partes de las aglomeraciones de Sloviansk y Kramatorsk.

Filashkin advirtió que "la situación de seguridad no para de deteriorarse" y que las fuerzas rusas atacan las dos ciudades "cada día". "Quedarse ahí con niños representa un riesgo injustificable", añadió el gobernador.

El martes, un ataque ruso en Kramatorsk dejó cuatro muertos. Dos semanas antes, un ataque contra dos autobuses en la misma ciudad causó la muerte de 30 personas.

A mediados de octubre, Yulia Rijakova, funcionaria ucraniana local, señaló que alrededor de 350 niños viven en la zona de Kramatorsk y Sloviansk. Rijakova también indicó que más de 70.000 personas, entre ellas 3.000 niños, residen en las áreas de Donetsk controladas por Kiev.