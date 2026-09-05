Un grupo armado atacó con drones un cuartel militar en Colombia: dos muertos

Al menos dos militares murieron y otros cinco resultaron heridos la noche de este viernes en un ataque con drones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a un cantón militar en la ciudad colombiana de Ocaña, ubicada en Norte de Santander, confirmó el presidente, Abelardo de la Espriella.

"El Frente Camilo Torres Restrepo del ELN atacó con artefactos explosivos lanzados desde drones el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander", precisó en X.

El mandatario detalló que un reporte preliminar confirmó el asesinato de un oficial y un soldado profesional, y cinco soldados profesionales heridos.

De la Espriella envió un mensaje de solidaridad a las familias de los oficiales asesinados y aseguró que los responsables de este atentado responderán ante las autoridades.

Asimismo anunció que cada ataque terrorista de los grupos armados ilegales en el país, solo conseguirá fortalecer la ofensiva que inició con su Gobierno.

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", aseveró.