Terremotos en Venezuela: los fallecidos ya superan los 4.500 y miles continúan desaparecidas

La emergencia provocada por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela continúa dejando cifras de gran magnitud. De acuerdo con el último informe oficial difundido este lunes, el número de personas fallecidas ascendió a 4.561, mientras que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados por los sismos.

La actualización fue dada a conocer a través de las redes sociales por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien publicó el parte oficial con las cifras consolidadas de la tragedia.

Al mismo tiempo, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que 29.877 personas continúan sin ser localizadas, una cifra que mantiene la preocupación por la situación de miles de familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

Miles de familias siguen recibiendo asistencia

El informe oficial también refleja la magnitud de la respuesta desplegada para atender a la población afectada por los terremotos. Según los datos difundidos por las autoridades venezolanas, la cantidad de familias asistidas aumentó a 128.324, mientras que 20.231 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios instalados para responder a la emergencia.

Las cifras oficiales indican además que 17.907 personas permanecen sin vivienda, situación que mantiene activa la asistencia estatal mientras continúan las tareas de recuperación. Entre los principales datos difundidos por el Gobierno se destacan:

4.561 personas fallecidas.

29.877 personas continúan desaparecidas , según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela. 128.324 familias atendidas.

20.231 personas alojadas en 107 campamentos transitorios.

17.907 personas sin vivienda.

Continúan las tareas de rescate

Las labores de asistencia y búsqueda continúan desarrollándose con el apoyo de equipos nacionales e internacionales. El informe oficial señala que permanecen desplegados en Venezuela 2.471 rescatistas internacionales, quienes trabajan junto a 30.989 funcionarios destinados a atender la emergencia en las distintas zonas afectadas.

Además, el registro de voluntarios alcanzó las 30.692 personas, quienes colaboran en diversas tareas vinculadas con la asistencia humanitaria.

Otro de los datos difundidos por las autoridades es el registro de la actividad sísmica posterior al evento principal. Desde el 24 de junio se contabilizaron 1.254 réplicas, lo que mantiene el monitoreo permanente sobre la evolución de la situación.

El desafío sanitario

Dos semanas después del doble terremoto, brigadas médicas internacionales continúan desarrollando tareas para evitar una crisis sanitaria entre las miles de personas que permanecen alojadas en campamentos provisorios.

De acuerdo con un reporte de France 24, hospitales de campaña instalados por México, Estados Unidos, Brasil y España trabajan para contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas derivadas de las condiciones de vida generadas tras la tragedia.

Brasil mantiene un hospital de campaña en La Guaira, donde se atiende a cientos de personas mediante servicios de:

Consultas médicas.

Clínica general.

Pediatría.

Ortopedia.

Exámenes médicos.

Ultrasonido.

Ecografía.

Por su parte, España instaló un hospital de campaña en el Parque del Este, ubicado en el barrio de Palos Grandes, en Caracas. Allí funcionan diversas especialidades médicas para asistir a la población afectada, en una zona donde al menos dos edificios colapsaron, dejando decenas de personas fallecidas y numerosas familias sin hogar.

En ese contexto, Arelis Pérez, directora médica de la ONG mexicana Medical Impact, explicó que encontraron "muchísimas personas con enfermedades respiratorias dentro de los espacios (refugios), pues a la hora de convivir con otras familias, es muy fácil poder adquirir enfermedades respiratorias y gastrointestinales".

Rusia envió ayuda humanitaria

En medio del operativo internacional de asistencia, el avión de carga ruso AH-124-100, conocido como Ruslán, aterrizó el domingo en Maiquetía, estado La Guaira, transportando un cargamento de ayuda humanitaria destinado a la población afectada por los terremotos.

La carga estuvo integrada principalmente por insumos médicos, mientras que el primer lote de asistencia, compuesto por al menos diez toneladas de suministros, había arribado desde Rusia durante la jornada anterior, según informó el diario El Universal.

El ministro de Exteriores bolivariano, Yván Gil Pinto, expresó su agradecimiento por "el apoyo solidario de la Federación de Rusia" destinado a la atención de la emergencia.

Censo biométrico para las familias que perdieron sus viviendas

Frente al elevado número de personas que quedaron sin hogar, el Gobierno venezolano puso en marcha un censo biométrico dirigido a quienes perdieron sus viviendas tras los terremotos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó a Venezolana de Televisión que el registro se llevará adelante en los campamentos transitorios siguiendo un cronograma progresivo.

Según explicó, el objetivo consiste en realizar un registro único de vivienda para conocer en detalle la situación de cada una de las personas afectadas por la emergencia.

El plan impulsado por el Gobierno venezolano cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y contempla la instalación de viviendas prefabricadas para atender la emergencia habitacional generada por los terremotos del 24 de junio, mientras continúan las tareas de asistencia, reconstrucción y búsqueda en las zonas afectadas.