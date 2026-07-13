El pueblo español que ofrece vivienda gratis y empleo para nuevas familias

En medio de los desafíos que enfrentan numerosas localidades rurales por la disminución de su población, un pequeño pueblo de España puso en marcha una iniciativa destinada a atraer nuevos vecinos y garantizar la continuidad de su vida comunitaria. Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes, ubicada en la provincia de Soria, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, que ofrece una combinación de vivienda gratuita, empleo estable y otros beneficios para las familias que decidan establecerse allí de manera permanente.

La propuesta fue impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Arenillas y la Asociación Cultural de Arenillas, con el objetivo de sumar residentes comprometidos con el desarrollo del pueblo y contribuir a frenar el proceso de despoblación que afecta a distintas zonas del interior español.

La convocatoria está especialmente orientada a familias con hijos en edad escolar que busquen iniciar una nueva etapa en un entorno rural y que estén dispuestas a integrarse plenamente a la comunidad.

Una propuesta para recuperar habitantes

El principal propósito de la iniciativa es incorporar nuevos vecinos que permitan sostener los servicios existentes y fortalecer la vida cotidiana del pueblo.

Las autoridades locales explicaron que la intención no es recibir residentes temporales ni personas que permanezcan solo algunos meses, sino familias que decidan radicarse de forma definitiva en Arenillas y participar activamente en el crecimiento de la localidad.

Con apenas 40 habitantes, el municipio busca revertir el impacto de la despoblación mediante incentivos concretos que faciliten la llegada de nuevos residentes.

La convocatoria forma parte de una estrategia que otras localidades del interior de España también vienen desarrollando para enfrentar el envejecimiento poblacional y recuperar habitantes en las zonas rurales.

Vivienda gratuita para la familia seleccionada

Uno de los principales beneficios de la propuesta consiste en el acceso a una vivienda municipal completamente rehabilitada y equipada, que será entregada sin costo de alquiler. De esta manera, la familia seleccionada podrá instalarse en la localidad sin afrontar el pago mensual por la vivienda, uno de los aspectos que busca facilitar el proceso de radicación.

La casa forma parte del patrimonio municipal y fue acondicionada para recibir a los nuevos habitantes en condiciones adecuadas. Este beneficio constituye uno de los ejes centrales de la convocatoria impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas.

Un empleo estable para uno de los integrantes

Además de la vivienda, la propuesta contempla una oportunidad laboral estable. Uno de los miembros de la familia accederá a un puesto fijo como albañil, desempeñando tareas vinculadas al mantenimiento y la conservación de los edificios públicos del municipio.

El empleo busca garantizar una fuente de ingresos permanente para quienes acepten trasladarse a Arenillas y desarrollar allí su proyecto de vida. A esta posibilidad se suma una alternativa adicional destinada a ampliar los ingresos familiares.

La posibilidad de gestionar el bar social

Como complemento al puesto de trabajo, la convocatoria también ofrece la posibilidad de hacerse cargo de la gestión del bar social del pueblo. Se trata de una actividad opcional, que permitirá a la familia incrementar sus ingresos y, al mismo tiempo, favorecer su integración dentro de la comunidad local.

Las autoridades consideran que este espacio constituye un punto de encuentro para los habitantes del pueblo, por lo que su funcionamiento representa un aspecto importante de la vida comunitaria.

La gestión del establecimiento queda a elección de la familia seleccionada y se presenta como una alternativa complementaria al empleo principal.

Beneficios para las familias con hijos

La iniciativa también contempla medidas orientadas a facilitar la vida cotidiana de las familias con niños. Entre ellas se encuentra el transporte escolar gratuito para los hijos hasta el colegio de Berlanga de Duero, ubicado aproximadamente a 20 kilómetros de Arenillas.

De esta manera, los estudiantes podrán asistir diariamente al establecimiento educativo sin costo de traslado. Este beneficio responde al perfil de familias que el municipio busca incorporar y constituye uno de los elementos considerados para favorecer la radicación permanente.

Internet para facilitar el teletrabajo

Otro de los aspectos incluidos en la propuesta es una conexión a internet mejorada. El objetivo de esta medida es brindar condiciones adecuadas para aquellas personas que deseen combinar el empleo local con actividades desarrolladas de manera remota.

La disponibilidad de una mejor conectividad busca ampliar las posibilidades laborales de los nuevos habitantes y facilitar el teletrabajo para quienes desempeñen tareas que puedan realizarse desde el hogar.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. Sin embargo, las autoridades aclararon que el requisito fundamental consiste en la voluntad de establecerse de manera permanente en Arenillas.

El municipio busca incorporar vecinos comprometidos con la comunidad y con intención de construir un proyecto de vida estable en la localidad. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa no está pensada para personas interesadas en una estadía temporal o de corta duración.

Cómo presentar la candidatura

Las personas interesadas deberán realizar su postulación ante el Ayuntamiento de Arenillas. La candidatura deberá incluir información relacionada con:

La situación familiar.

La experiencia laboral.

Las razones por las cuales desean mudarse al pueblo.

Con esa información, las autoridades evaluarán las postulaciones para seleccionar a la familia que accederá a los beneficios ofrecidos.