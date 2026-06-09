Un sismo de 6,2 grados se sintió en Cuba sin reportes de daños

Un sismo de magnitud 6,2 se registró durante la jornada del lunes en el occidente de Cuba, generando preocupación entre la población de distintas regiones de la isla y provocando reportes de perceptibilidad incluso fuera del territorio cubano. A pesar de la intensidad del fenómeno, las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales, aunque aclararon que las evaluaciones continuaban en las horas posteriores al evento.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada al noroeste de la provincia de Pinar del Río, una de las regiones más occidentales de Cuba. Según informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), el fenómeno ocurrió a las 14:00 horas locales y fue percibido en múltiples localidades del país.

La información difundida señala que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y que su epicentro estuvo situado aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste del municipio de Mantua, en el extremo occidental de la isla.

Un fenómeno que se sintió en distintas regiones

El alcance del movimiento sísmico quedó reflejado en los numerosos reportes recibidos por los organismos especializados. El Cenais indicó que habitantes de diversas localidades informaron haber percibido el temblor, especialmente en provincias ubicadas en el occidente cubano.

Entre las zonas donde se registraron informes de perceptibilidad se encuentran:

• Pinar del Río.

• La Habana.

• Artemisa.

• Mayabeque.

• Matanzas.

• Isla de la Juventud.

De acuerdo con la información oficial, estas regiones experimentaron los efectos del movimiento telúrico sin que se registraran consecuencias materiales o humanas.

La amplitud geográfica de los reportes permitió dimensionar el alcance del fenómeno, que logró ser advertido por habitantes de distintos puntos del país.

El sexto sismo perceptible del año

Según informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, este evento constituye el sexto sismo perceptible registrado en Cuba durante lo que va del año.

El dato permite contextualizar el fenómeno dentro de la actividad sísmica observada en el país durante 2026 y marca una nueva intervención de los organismos especializados encargados del monitoreo geológico. Las autoridades mantuvieron el seguimiento de la situación tras el evento, recopilando información procedente de las distintas localidades donde el temblor fue percibido.

Percepción del fenómeno fuera de Cuba

Además de sentirse en diferentes regiones cubanas, el movimiento sísmico también fue percibido fuera de la isla. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, el fenómeno llegó a sentirse en sectores de Florida, en Estados Unidos, y también en zonas de México.

La percepción del temblor en distintos países refleja la magnitud del evento y su alcance regional, aunque en la información disponible no se reportaron consecuencias asociadas a esas percepciones fuera del territorio cubano.

Los informes internacionales se sumaron a los registros recopilados por las autoridades cubanas en las horas posteriores al movimiento telúrico.

Sin daños reportados, aunque continúan las verificaciones

Uno de los aspectos destacados por las autoridades fue la ausencia de reportes de víctimas o daños materiales tras el sismo.

La televisora pública Canal Caribe informó que las autoridades de la provincia de Pinar del Río no habían recibido reportes sobre afectaciones en infraestructuras o viviendas. Sin embargo, también se aclaró que se trataba de información preliminar y que las evaluaciones continuaban desarrollándose para verificar el impacto real del fenómeno.

La recopilación de datos en las diferentes localidades afectadas forma parte de los procedimientos habituales posteriores a este tipo de eventos, especialmente cuando se trata de movimientos sísmicos de magnitud considerable.

Monitoreo permanente de la situación

Tras el sismo, los organismos especializados mantuvieron las tareas de observación y análisis de la actividad registrada. El Cenais continuó recibiendo reportes procedentes de distintos puntos del país para evaluar el alcance completo del fenómeno.

Mientras avanzaban esas verificaciones, la información disponible indicaba que el movimiento telúrico, pese a su magnitud de 6,2 grados y a su amplia percepción territorial, no había provocado consecuencias humanas ni materiales.

De esta manera, Cuba registró uno de los eventos sísmicos perceptibles más significativos de lo que va del año, con un movimiento que se sintió en buena parte del occidente de la isla y que también alcanzó a ser percibido en regiones de Florida y México, aunque sin reportes de daños ni víctimas hasta el momento.