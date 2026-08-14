Venezuela anunció 131 excarcelaciones y crece la expectativa por Germán Giuliani

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas detenidas, en una medida que se produce luego de que distintas organizaciones no gubernamentales comenzaran a informar sobre la salida de prisión de decenas de presos políticos. El anuncio se conoce apenas dos días después de la conclusión del primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos entre el chavismo y un sector de la oposición.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, comunicó que los tribunales acordaron medidas alternativas a la privación de libertad para esas 131 personas, a pedido del Ministerio Público.

De acuerdo con el comunicado oficial, los beneficiarios son personas procesadas o condenadas por delitos vinculados con supuestos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo del país.

La medida abrió un nuevo escenario de expectativa en torno a los detenidos que todavía permanecen en prisión, entre ellos el argentino Germán Giuliani, abogado cuya situación es seguida con especial atención por su familia y sus allegados.

Foro Penal confirmó 29 liberaciones

En paralelo al anuncio oficial, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó hasta el momento 29 excarcelaciones de presos políticos. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, señaló que el proceso continuaba y pidió esperar a disponer de información verificada antes de difundir nuevos nombres y detalles.

La organización había dado a conocer previamente la liberación de seis mujeres, entre ellas Emirlendris Benítez, quien fue condenada por su presunta vinculación con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido en 2018.

Foro Penal no precisó cuáles fueron las condiciones bajo las que se produjeron las liberaciones. La organización suele utilizar el término excarcelación para referirse a aquellos casos en los que los detenidos dejan la prisión, pero permanecen sometidos a medidas restrictivas de su libertad.

En este contexto, el número de liberaciones confirmado por la ONG se mantiene por debajo de la cifra anunciada por el Gobierno, mientras continúa el proceso para determinar quiénes son las personas alcanzadas por las nuevas medidas.

La expectativa por Germán Giuliani

Las nuevas excarcelaciones generan una expectativa particular en torno a Germán Giuliani, el argentino que permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025. El abogado continúa privado de su libertad mientras su familia reclamó en reiteradas oportunidades información sobre su situación y denunció las dificultades para mantener contacto con él.

A fines de junio, sus allegados señalaron que no habían podido comunicarse con Giuliani y solicitaron que se garantizara su asistencia consular.

El anuncio de nuevas excarcelaciones vuelve a colocar su situación en el centro de la atención, aunque la información difundida hasta el momento no confirma que Giuliani se encuentre entre las personas alcanzadas por las medidas anunciadas por el Gobierno venezolano.

Por ahora, la única información concreta es la comunicación oficial sobre las 131 personas beneficiadas con medidas alternativas a la privación de libertad y las 29 excarcelaciones que Foro Penal pudo verificar.

El diálogo político y las liberaciones

Las nuevas medidas se producen un día después de que la opositora Dinorah Figuera se comprometiera a trabajar para conseguir más excarcelaciones durante los próximos días.

El martes, Figuera había mantenido un encuentro con ex presos políticos en el marco del proceso de diálogo iniciado con el chavismo. Ese primer ciclo de conversaciones concluyó el miércoles y dejó una serie de acuerdos que también forman parte del contexto en el que se producen las nuevas liberaciones.

Entre los puntos acordados se encuentra la decisión de renovar a todos los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo cuestionado por su cercanía con el Gobierno.

Las partes también acordaron buscar mecanismos que permitan recuperar activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. Según lo planteado durante las conversaciones, esos recursos serían destinados a la atención de las víctimas del terremoto ocurrido el 24 de junio.

De esta manera, las excarcelaciones aparecen vinculadas temporalmente con un proceso de conversaciones que busca avanzar sobre diferentes cuestiones políticas e institucionales, mientras la situación de los detenidos continúa siendo uno de los puntos de atención.

Cientos de excarcelaciones y una Ley de Amnistía

El anuncio de este viernes se suma a un proceso más amplio de liberaciones registrado desde la captura de Maduro. Desde entonces se produjeron cientos de excarcelaciones y fue aprobada una Ley de Amnistía que, según las autoridades, benefició a más de 8.000 personas.

Sin embargo, en la mayoría de esos casos las personas liberadas quedaron bajo condiciones que restringen su libertad. Ese antecedente resulta relevante frente al anuncio de las 131 nuevas medidas alternativas a la privación de libertad, ya que la excarcelación no implica necesariamente el levantamiento de todas las restricciones para quienes dejan las cárceles.

En ese escenario, la confirmación de nuevas liberaciones mantiene abierta la expectativa sobre aquellos detenidos cuya situación todavía no fue aclarada.