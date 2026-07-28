Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el suroeste de Japón: levantaron la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón, provocando la inmediata activación de los protocolos de emergencia en varias prefecturas del país. El movimiento sísmico obligó a emitir una alerta de tsunami, interrumpió los servicios ferroviarios en la isla de Kyushu, dejó sin suministro eléctrico a aproximadamente 40.000 hogares y generó advertencias oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el valor máximo contemplado por ese sistema de medición de intensidad.

La magnitud del fenómeno llevó a las autoridades a desplegar rápidamente los mecanismos de prevención habituales para este tipo de eventos, aunque hasta el momento no se informaron víctimas fatales ni daños materiales de consideración.

Posteriormente, la alerta de tsunami fue levantada, luego de que las autoridades monitorearan la evolución del fenómeno.

Alerta de tsunami y advertencias por posibles réplicas

Tras el terremoto, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que el movimiento podía generar un tsunami con olas de hasta un metro de altura.

La llegada de ese fenómeno estaba prevista para alrededor de las 17:00 hora local (08:00 GMT). La cadena pública NHK informó que olas de hasta ese nivel podrían haber alcanzado algunos sectores del litoral poco después de emitirse la advertencia. Además del riesgo de tsunami, la JMA alertó sobre la posibilidad de que se registraran réplicas en las horas posteriores al fuerte movimiento telúrico, una situación habitual tras terremotos de gran magnitud.

Las prefecturas bajo alerta

Como parte del protocolo de emergencia, el Gobierno japonés emitió alertas sísmicas para varias jurisdicciones ubicadas en la isla de Kyushu.

Las prefecturas alcanzadas por las advertencias fueron:

Kumamoto.

Nagasaki.

Kagoshima.

Fukuoka.

Saga.

Oita.

Miyazaki.

Las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente de la situación mientras evaluaban el impacto del terremoto sobre la infraestructura y la población. Hasta el momento de la información oficial disponible, no se habían reportado personas fallecidas ni daños estructurales de relevancia.

Cortes de energía y suspensión del transporte ferroviario

El terremoto también produjo importantes inconvenientes en los servicios públicos. La empresa Kyushu Electric Power informó que alrededor de 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia del movimiento sísmico.

En paralelo, la compañía ferroviaria JR Kyushu decidió suspender todos sus servicios, incluidos los trenes bala de alta velocidad, como medida preventiva mientras se realizaban inspecciones sobre la infraestructura ferroviaria.

Estas interrupciones forman parte de los protocolos habituales que se activan en Japón cada vez que ocurre un terremoto de gran intensidad.

Sin anomalías en las centrales nucleares

Uno de los aspectos que generó mayor atención tras el sismo fue la situación de las instalaciones nucleares ubicadas en la región afectada. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no se registraron irregularidades en las centrales nucleares localizadas en la zona del terremoto.

La confirmación oficial permitió descartar, hasta el momento, incidentes similares a los ocurridos tras el terremoto y tsunami de 2011.

Impacto sobre la actividad industrial

El movimiento sísmico también tuvo consecuencias para el sector industrial. Entre las empresas con instalaciones en el área afectada se encuentran Sony y TSMC, considerado el mayor fabricante de chips por contrato del mundo.

Un portavoz de Sony indicó que la compañía se encontraba evaluando la situación para determinar el alcance del impacto sobre sus operaciones.

Por su parte, TSMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el estado de sus plantas.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

El terremoto registrado este martes se suma a una serie de movimientos sísmicos recientes ocurridos en Japón. El 25 de junio, el país experimentó otro terremoto de magnitud 7,2 que afectó el norte del territorio sin provocar muertos ni daños de consideración.

Posteriormente, el 20 de abril de este año, otro terremoto de magnitud 7,7 impactó el norte del país, dejó al menos diez heridos y provocó el movimiento de edificios de gran altura en Tokio. Tras ese episodio, las autoridades emitieron una advertencia especial por un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior, una medida preventiva que permaneció vigente durante una semana.

Un país acostumbrado a convivir con los terremotos

Japón figura entre las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre cuatro grandes placas tectónicas, en el extremo occidental del denominado Anillo de Fuego del Pacífico.

Según los datos consignados, el país concentra aproximadamente el 20% de los terremotos de magnitud 6,0 o superior registrados en todo el planeta. Además, experimenta un temblor, en promedio, cada cinco minutos, mientras que cada año se contabilizan cientos de movimientos sísmicos de distinta intensidad.

El impacto de cada terremoto depende principalmente de la ubicación del epicentro y de la profundidad a la que se produce el fenómeno.