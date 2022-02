Un terrorista llevaba un cinturón explosivo, pero se arrepintió: Lo juzgan en Francia y asegura que es inocente

La justicia francesa juzga a un terrorista arrepentido del comando del Estado Islámico que mató a 130 personas con una serie de atentados suicidas con chalecos-bomba el 13 de noviembre de 2015 en París.

“No he matado ni herido a nadie, ni siquiera un rasguño”, se defendió Salah Abdeslam, el único superviviente de la célula terrorista.

Sin embargo, Abdeslam defendió su apoyo al grupo yihadista responsable de los atentados ante el Tribunal Criminal de París.

Qué dijo el terrorista que se arrepintió de detonar su chaleco-bomba en París

El hombre, de nacionalidad francesa y origen marroquí, dijo que decidió a último momento no detonar su cinturón explosivo en la capital francesa.

”En los casos de terrorismo a veces las penas pronunciadas son extremadamente duras contra gente que no ha herido ni matado”, dijo.

Además, el terrorista cuestionó: “Si en un futuro, una persona con 50 kilos de explosivos en un subte o un metro quiere parar, sabrá que no tiene derecho a pensar eso porque no se le va a perdonar”.

La foto de Salah Abdeslam que emitió la Policía tras los atentados de París de 2015.

Incluso, dijo que el aislamiento carcelario al que se ve sometido lo llevó a preguntarse si hizo bien al dar marcha atrás o debería “haber ido hasta el final” aquel 13 de noviembre de 2015 cuando había llegado a París con el objetivo de hacer explotar el chaleco-bomba que portaba.

La policía, por su parte, sospecha que no pudo detonar el dispositivo.

Quién es Salah Abdeslam, el terrorista del Estado Islámico juzgado en Francia

Abdeslam, de 32 años, prestó lealtad al Estado Islámico 48 horas antes de los ataques en la sala de conciertos Bataclan, en bares y restaurantes de París y en el Estadio de Francia, pero fue un juramento “sin seguir la regla, de corazón”.

“Juré lealtad sin jurarla”, dijo.

El acusado se declaró combatiente del Estado Islámico y aprovechó la audiencia de este miércoles para justificar a esa organización yihadista. ”Combate para restablecer el orden islámico. El mundo occidental impone su ideología al resto. En muchos países los valores occidentales pasan por encima de los islámicos. Para nosotros los musulmanes es una humillación”, afirmó.

Dijo además que, a su juicio, los atentados terroristas en territorio europeo responden a las “agresiones” de Francia y de las potencias de Occidente.

Juzgan a un miembro del Estado Islámico que no detonó su chaleco-bomba durante los ataques a París en 2015

“Pero solo estoy explicando su punto de vista, ya he dicho que no he matado ni herido y que no tengo intención de hacerlo”, indicó.

Y añadió: ”Lo que puedo decir es que no soy un peligro para la sociedad”.

Sobre su rol en la célula terrorista que atacó París en 2015, explicó: “Mi hermano me pide hacer ciertas cosas y yo las hago”. Su hermano Brahim, cinco años mayor, fue uno de los terroristas suicidas de París. Abdeslam huyó aquella noche de la capital francesa y logró llegar a Bruselas, donde escapó de las fuerzas de seguridad durante más de cien días hasta su arresto, el 18 de marzo de 2016.

El juicio comenzó en septiembre y seguirá hasta mayo. Hay 14 acusados en el Tribunal de lo Criminal y otros seis juzgados en rebeldía, cinco de los cuales se cree que están muertos.