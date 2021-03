Una maestra habló con una marioneta en el Día de la Memoria y generó polémica

En el Día de la Memoria una maestra de un jardín de infantes de Santa Fe realizó una intervención pedagógica para nenas y nenes de entre 4 y 5 años con un espectáculo de títeres, cuyo personaje principal se llama Estela, en honor a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El momento fue grabado con un celular y fue subido a las redes sociales del propio Jardín El Nogal de Arroyo Seco.



La repercusión fue inmediata, entre acusaciones de adoctrinamiento a los niños y adhesiones para la docente del gremio provincial.

“Hola a todos y a todas. ¿Cómo les va? Hoy vine con Estela. Estela es una abuela, pero no es una abuela común. Estela es una abuela de Plaza de Mayo. ¿Vieron que tiene una pañuelo blanco?”, comienza el video difundido en las redes sociales y que originalmente fue publicado por una página de Facebook denominada Jardín El Nogal.

LAMENTABLE LO QUE ESTA PASANDO EN SANTA FE.



Estoy seguro que este tipo de contenidos no es el adecuado para los niños de jardín, merecen educarse, jugar, desarrollarse sin carga ideológica.

Por favor @omarperotti, con los chicos NO.#ConLosChicosNO pic.twitter.com/aZ076CORHI ? Fede Angelini (@fangelini) March 26, 2021

“Yo soy Estela. Era maestra, después fui directora de una escuela, tuve dos hijas y un hijo. Y era un época medio difícil. Un 24 de marzo unos señores decidieron que ellos iban a gobernar el país. Y lo hicieron: encarcelaron a la presidenta de ese momento [por Isabel Martínez de Perón] y fueron los presidentes (sic) [por la Junta Militar]. Desde ese día comenzaron a decidir qué cosas se podían pensar y qué cosas no, qué cosas se podían escuchar y qué cosas no, prohibieron un montón de cuentos y canciones”, enumeró Haydeé Spatz, la docente de nivel inicial en el video de más de dos minutos de duración.



Sobre el final del extenso material se refiere al retorno de la Democracia en 1983. “Por suerte un día esos señores dejaron de gobernar y ya no están más, pero lo importante es que no nos olvidamos de esas cosas que nos pasaron, que todos los años, los 24 de marzo, nosotros hacíamos una marcha en todo el país, pero ahora con el coronavirus no podemos. Este año lo que vamos a hacer es plantar memoria”, afirma en alusión a la iniciativa de reforestar distintas áreas y espacios verdes.

AMSAFE provincial repudió este viernes el “linchamiento mediático” que sufrió la vicedirectora del un jardín de infantes de Arroyo Seco, a quien acusaron de “adoctrinar” a niños y niñas por trabajar la temática del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Con el correr de las horas y al trascender el posteo de la docente en las redes sociales hubo polémica. En la dirigencia política provincial hubo repercusiones y cuestionamientos. El diputado de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, calificó como “lamentable lo que está pasando en Santa Fe”.

Por otro lado, respaldando la intervención pedagógica de la maestra jardinera, el secretario gremial de AMSAFE, Roque Jaime, expresó: “Es una situación muy delicada porque se trata de una compañera excelente que hizo un trabajo muy cuidado. Está sufriendo un linchamiento mediático que no podemos admitir”.

En ese sentido, sostuvo: “Nos parece gravísimo que un diputado ignore esa ley, desde el punto de viste pedagógico es como negar la Revolución de Mayo o el Día de la Soberanía Nacional”.

El comunicado emitido este viernes por AMSAFE también sostiene: “Cómo trabajadores de la educación nuestro compromiso es trabajar con los niños y niñas lo sucedido durante la última dictadura cívico - militar. Garantizando así el derecho de saber para que los mismos conozcan la historia reciente y de esa manera aportar para que no vuelva a suceder”. Y agregó: “Acompañamos a toda la comunidad educativa del Jardín El Nogal. Seguimos luchando por un mundo más justo”.