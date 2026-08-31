Malvinas: Trump sugirió que EE.UU. podría retirar su apoyo a la soberanía británica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que su país podría modificar su posición respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, en medio de una revisión de la relación de Washington con sus aliados de la OTAN y de las exigencias estadounidenses para que los países europeos incrementen sus presupuestos destinados a defensa.

El mandatario estadounidense realizó las declaraciones ante la prensa en la Casa Blanca, donde fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos retire el respaldo que mantiene respecto de la soberanía británica sobre el archipiélago.

"Siempre reviso todas las posiciones", respondió Trump, dejando abierta la posibilidad de una eventual modificación de la postura estadounidense.

Las declaraciones se produjeron después de que medios británicos publicaran que el gobierno de Estados Unidos estaría considerando utilizar la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas como una herramienta de presión sobre Londres. El objetivo sería incentivar al Reino Unido a incrementar su gasto en defensa y avanzar hacia los compromisos asumidos en el marco de la OTAN.

La posibilidad de un cambio adquiere especial relevancia debido a que Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas, aunque reconoce la administración británica de las islas.

La versión publicada por la prensa británica

El viernes, el diario británico The Telegraph reveló que Estados Unidos mantiene la presión sobre la cuestión de la soberanía británica de las Malvinas en el marco de la revisión que impulsa el Pentágono sobre el compromiso de sus aliados con la OTAN. Según esa versión, altos funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense evalúan la posibilidad de utilizar una eventual modificación de la postura sobre el archipiélago como un incentivo para que Londres incremente su inversión militar.

El objetivo planteado por la Alianza del Atlántico Norte es alcanzar un nivel de 5% del Producto Bruto Interno destinado al gasto militar.

De acuerdo con la información difundida por The Telegraph, el Reino Unido recibirá una consideración particular dentro de la revisión que Washington está realizando sobre sus aliados de la OTAN.

Una fuente oficial estadounidense citada por el medio sostuvo que Londres "recibirá atención especial" durante ese proceso. El funcionario reconoció que el Reino Unido "tiene mucho potencial", pero cuestionó el plan de inversión en defensa presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham. Según la fuente, ese programa "no es un paso suficiente en la dirección correcta".

La discusión, de este modo, quedó vinculada directamente con el nivel de compromiso británico respecto del aumento del gasto militar que reclama Estados Unidos.

Washington no descarta ninguna opción

La posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura sobre las Malvinas fue planteada de manera concreta a la fuente oficial estadounidense citada por The Telegraph.

Ante la consulta sobre si Washington podría cambiar su posición respecto de la soberanía del archipiélago, el funcionario respondió: "Puedo decir que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción en lo que respecta a incentivar el tipo de reparto de la carga que buscamos".

La definición deja planteado un escenario en el que la cuestión de las Malvinas aparece relacionada con una discusión mucho más amplia: el reparto de las responsabilidades económicas y militares entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La revisión impulsada por el Pentágono contempla precisamente el nivel de compromiso de los países que forman parte de la Alianza, y en ese contexto la situación británica aparece bajo una atención particular.

La eventual utilización de la posición estadounidense sobre las Malvinas como mecanismo de presión se inscribe, según la información publicada, en esa evaluación del esfuerzo que realizan los aliados en materia de defensa.

Un antecedente que había encendido las alarmas

La información conocida ahora tiene como antecedente una filtración ocurrida cuatro meses atrás, cuando trascendió un memo interno del Pentágono que planteaba la posibilidad de utilizar una eventual revisión de la postura estadounidense sobre las Malvinas como represalia.

Según ese documento filtrado, la cuestión podría ser considerada en respuesta a la falta de acompañamiento británico a la guerra contra Irán. El antecedente vuelve a colocar al archipiélago en el centro de una discusión vinculada con la política exterior y de defensa de Estados Unidos.

Ahora, las versiones difundidas por la prensa británica presentan otra motivación: la presión sobre Londres para incrementar sus niveles de gasto militar y acercarse a los objetivos que impulsa la OTAN.

Así, la discusión sobre las Malvinas aparece conectada con dos cuestiones diferentes mencionadas en el marco de las informaciones difundidas: por un lado, el nivel de acompañamiento británico a determinadas acciones estadounidenses y, por otro, el compromiso económico del Reino Unido con la defensa dentro de la Alianza Atlántica.

El escenario interno del Reino Unido

El planteo de Washington llega, además, en un momento considerado complejo para el primer ministro británico, Andy Burnham, y para su ministro de Economía, John Healey.

Según adelantó The Telegraph, el primer presupuesto de Healey, previsto para el 28 de octubre, no comprometerá alcanzar un gasto de defensa equivalente al 3% del PBI para 2030. La cuestión del financiamiento militar ya había generado tensiones dentro del gobierno británico. Healey había renunciado como ministro de Defensa en junio. En aquel momento, acusó al entonces primer ministro, Keir Starmer, de ser "incapaz" y cuestionó al Tesoro por estar "poco dispuesto" a destinar los fondos necesarios para la defensa del país.

El debate sobre cuánto debe invertir el Reino Unido en materia militar, por lo tanto, precede a las actuales declaraciones de Trump y a la revisión estadounidense sobre los compromisos de los aliados de la OTAN.

La presión de Washington se produce sobre ese escenario interno y en momentos en que el gobierno británico debe definir sus próximos compromisos presupuestarios.

Las Malvinas, en el centro de una revisión internacional

Las declaraciones de Trump y la información difundida por The Telegraph colocan nuevamente a las Islas Malvinas dentro de una discusión diplomática que excede la cuestión específica de la soberanía.

La posición oficial de Estados Unidos continúa siendo de neutralidad respecto de la soberanía, aunque Washington reconoce la administración británica de las islas. Esa postura es la que podría ser revisada, según las versiones difundidas, en el marco de las negociaciones y evaluaciones que Estados Unidos mantiene con sus aliados.

Por ahora, el propio Trump se limitó a señalar que revisa "todas las posiciones", mientras que la fuente oficial citada por The Telegraph sostuvo que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción para incentivar un mayor reparto de la carga en materia de defensa.

El eje de la discusión aparece así definido por una combinación de factores: la revisión del compromiso de los integrantes de la OTAN, la exigencia estadounidense de elevar el gasto militar, la situación presupuestaria del Reino Unido y la posibilidad de utilizar la postura de Washington sobre las Malvinas como una herramienta de presión.

El escenario deja abierta una cuestión de particular sensibilidad: si Estados Unidos está dispuesto a revisar su tradicional posición sobre la soberanía del archipiélago en función de sus objetivos estratégicos y de defensa.

Mientras el gobierno británico enfrenta el desafío de definir sus próximos niveles de inversión militar, Washington mantiene bajo revisión a sus aliados y Trump deja explícitamente abierta la posibilidad de modificar posiciones. En ese contexto, las Malvinas volvieron a aparecer como una de las cuestiones sobre las que Estados Unidos podría ejercer presión para obtener mayores compromisos de Londres.