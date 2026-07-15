Uruguay avanza con los preparativos para recibir a León XIV: "El Papa viene en noviembre"

Luego de varios meses de especulaciones y versiones sobre una posible gira papal por América Latina, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, aseguró este martes que el papa León XIV visitará Uruguay durante noviembre, en un viaje que también incluiría Argentina y Perú.

La afirmación fue realizada durante un encuentro con la prensa desarrollado en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, donde el purpurado expresó el entusiasmo existente dentro de la Iglesia local ante lo que sería la primera visita de León XIV a Latinoamérica.

Si bien aclaró que todavía no existe una confirmación oficial sobre las fechas ni sobre la agenda definitiva del pontífice, Sturla sostuvo que el viaje se encuentra encaminado y que solo resta el anuncio de la Santa Sede para oficializarlo.

Las declaraciones del arzobispo alimentan las expectativas tanto de la Iglesia uruguaya como de los fieles de la región, a la espera de una definición formal del Vaticano.

Una invitación que comenzó tras la elección del nuevo Papa

Durante su contacto con la prensa, el cardenal recordó que la invitación al pontífice se remonta al momento mismo de su elección, ocurrida en mayo de 2025.

Según relató, apenas pudo saludar al nuevo Papa le transmitió personalmente el deseo de la Iglesia uruguaya de recibirlo. De acuerdo con el testimonio difundido por la Agencia Católica de Informaciones (ACI) y recogido por la Agencia Noticias Argentinas, Sturla recordó aquellas palabras dirigidas al nuevo pontífice: "Cuando fue elegido el Papa León, yo le dije ya en el saludo de inicio: 'Santo Padre, lo esperamos, venimos de Uruguay. Recuerde que Francisco no visitó Uruguay y Argentina, así que lo esperamos'".

Con esa invitación comenzó un proceso que, según explicó el propio cardenal, hoy se encuentra mucho más avanzado.

Noviembre aparece como el mes elegido

Aunque evitó brindar precisiones definitivas, Sturla sostuvo que la visita está prevista para noviembre. Al referirse al calendario tentativo, señaló que el viaje podría desarrollarse entre el 5 o 6 de noviembre y el 10 o 16 del mismo mes, dentro de una gira que comprendería Uruguay, Argentina y Perú.

No obstante, insistió en que la programación aún no fue confirmada oficialmente. El arzobispo explicó que la definición corresponde a la Santa Sede, organismo que, según indicó, "lo confirmará seguramente a finales de este mes de julio".

Hasta entonces, tanto las fechas como el recorrido definitivo continúan sujetos al anuncio oficial del Vaticano.

El deseo de que Uruguay sea el primer destino

Durante el encuentro con la prensa, el cardenal también expresó cuál es la expectativa de la Iglesia uruguaya respecto del orden que tendrá la gira. "Está el anhelo nuestro de que seamos los primeros visitados, ese es el anhelo y un poquito, podemos decir, hay muchos indicios de que va a ser así", manifestó.

Además, volvió a remarcar el entusiasmo que genera la posible llegada del pontífice. "Estamos muy contentos de que venga el Papa", afirmó.

Sturla destacó además que la importancia de la visita trasciende el ámbito religioso. En ese sentido sostuvo que, si bien Uruguay es un país que suele distinguirse por su laicidad, la figura del Papa continúa teniendo una relevancia significativa. Según expresó, "el Papa es el Papa", resaltando el lugar que ocupa a nivel internacional.

Los lugares que podría recorrer León XIV

Aunque todavía no existe una agenda oficial, el arzobispo adelantó cuáles son los lugares que podrían integrar el itinerario del pontífice. Entre ellos mencionó:

Montevideo .

. Florida , donde se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres , patrona del Uruguay.

, donde se encuentra el , patrona del Uruguay. Un departamento del norte del país que, según indicó, podría ser Paysandú.

Sin embargo, pidió cautela respecto de este último punto. "La idea es que vaya a un departamento del norte y posiblemente sea Paysandú, pero como todavía no está confirmado, tampoco hay que levantar falsas expectativas, porque después es una decepción", señaló.

Ya hubo una visita preparatoria

Como parte de la organización del viaje, Sturla informó que ya se concretó un primer paso operativo. Según explicó, una comitiva enviada por el Papa realizó una visita de avanzada, recorriendo Montevideo, Florida y Paysandú. Ese relevamiento constituye una de las primeras acciones vinculadas con la planificación de la futura visita apostólica.

Respecto de las actividades que podrían formar parte del viaje, el cardenal hizo referencia a una posible celebración religiosa en Florida. Allí se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, y este año el día dedicado a la patrona del Uruguay coincide con el domingo 8 de noviembre.

Sobre esa posibilidad, Sturla expresó: "Yo creo que sería un regalazo para la Virgen y para todos, que allí podamos celebrar la Santa Misa con el Papa".

El encuentro con Yamandú Orsi

Otro de los momentos previstos durante la visita sería una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El arzobispo recordó que fue el propio mandatario quien entregó personalmente al pontífice la invitación para visitar el país.

Por ese motivo, sostuvo que: "Sin duda va a ir a encontrarse y tendrá un encuentro personal con el Presidente".

A la espera de la confirmación oficial

Mientras se aguarda el anuncio definitivo de la Santa Sede, la Iglesia uruguaya continúa avanzando en los preparativos para una visita que, según lo expresado por el cardenal Daniel Sturla, tendría lugar durante noviembre y formaría parte de la primera gira latinoamericana de León XIV, con escalas previstas en Uruguay, Argentina y Perú.

Aunque aún resta la confirmación oficial del Vaticano sobre las fechas y el itinerario definitivo, ya comenzaron las tareas organizativas, incluida una visita de avanzada a Montevideo, Florida y Paysandú. En ese contexto, las autoridades eclesiásticas mantienen la expectativa de que Uruguay sea el primer destino de la gira y aguardan la comunicación oficial que, de acuerdo con lo señalado por Sturla, podría producirse hacia finales del mes de julio.