Venezuela actualizó el balance del terremoto: ya son 3.342 los muertos y descartan un estallido social

El Gobierno de Venezuela actualizó este domingo el balance oficial de víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 3.342 personas, mientras que los heridos ya son 16.740. El nuevo informe representa un incremento de 388 muertes respecto del reporte difundido el sábado.

Según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, 6.462 personas fueron rescatadas, mientras que 17.345 perdieron sus viviendas como consecuencia del desastre. Además, los sismos provocaron daños en 856 edificios y el colapso total de otras 190 estructuras.

En paralelo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, descartó que la emergencia humanitaria pueda derivar en un estallido social y destacó la respuesta de la población frente a la tragedia.

"No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", afirmó durante el acto por el Día de la Independencia de Venezuela, realizado en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Rodríguez asumió el poder de manera interina tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de este año, en una operación encabezada por Estados Unidos.

Crean una unidad militar para responder a desastres

Durante la ceremonia, la mandataria anunció la creación de una unidad militar especial destinada a actuar ante emergencias y desastres naturales, luego de las críticas recibidas por la respuesta inicial de las Fuerzas Armadas tras el terremoto.

"He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender desastres de esta naturaleza, que llevará el nombre de Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", señaló.

La nueva fuerza estará bajo el mando del general de brigada Pabón Castellanos, quien encabezará las tareas de asistencia y coordinación en las zonas afectadas. Además, Rodríguez dispuso el despliegue inmediato de nuevos oficiales, entre ellos los recientemente graduados tenientes de corbeta, hacia el estado de La Guaira, uno de los más golpeados por el sismo.

Defensa de las Fuerzas Armadas

En su discurso, Rodríguez también defendió el accionar de las Fuerzas Armadas frente a las críticas por la gestión de la emergencia.

"Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada, denigrándola, pero nosotros los hemos visto ayudando al pueblo, salvando vidas y recuperando cuerpos", sostuvo.

Asimismo, cuestionó a quienes, según afirmó, intentan instalar escenarios de conflictividad en medio de la tragedia.

"No entiendo cómo, en momentos de dolor para Venezuela y de duelo nacional, hay quienes se atreven a planificar estallidos sociales. Aquí lo que existe es solidaridad profunda de nuestro pueblo", expresó.

La presidenta interina también aseguró que fue ella quien ordenó el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas tras los terremotos y reivindicó el trabajo realizado por el personal militar en las tareas de rescate y asistencia.

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