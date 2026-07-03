"No te rindas": el grito de la mamá de Lucas Gámez mientras sigue la búsqueda del niño

A más de una semana del derrumbe provocado por los terremotos que sacudieron Venezuela, la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino que permanece desaparecido bajo los escombros, continúa de manera ininterrumpida. Equipos de rescate trabajan intensamente sobre la estructura colapsada mientras la familia del menor permanece en el lugar aguardando una noticia que cambie el rumbo de una historia marcada por la incertidumbre y la esperanza.

En ese escenario, Blanca Martínez, madre del niño, aseguró que mantiene intacta la convicción de que su hijo sigue con vida. Esa certeza la impulsó a acercarse hasta el sector donde los especialistas creen que podría encontrarse Lucas para hablarle directamente, con la expectativa de que pudiera escuchar su voz.

"Mi presentimiento es que está vivo. Es un niño muy pícaro y siento que se las está ingeniando", afirmó la mujer, mientras espera que las próximas horas traigan novedades en un operativo que mantiene en vilo tanto a Venezuela como a la Argentina.

Ocho días de espera junto a los escombros

Desde el momento en que ocurrió el derrumbe, Blanca Martínez permanece en la zona afectada junto al padre del niño, Marcos Gámez. Ambos decidieron no abandonar el lugar mientras continúan las tareas de búsqueda.

Durante una entrevista, la madre de Lucas describió las difíciles condiciones que atraviesan desde hace ocho días. Explicó que pasan las noches durmiendo dentro del automóvil o sobre una colchoneta que les fue prestada por vecinos de la zona y que, cuando tiene oportunidad, se baña en la playa.

Pese a las dificultades, la prioridad de ambos continúa siendo acompañar de cerca cada avance del operativo de rescate y permanecer lo más cerca posible del sitio donde trabajan los especialistas.

El momento más emotivo del operativo

Uno de los episodios más conmovedores de la búsqueda ocurrió cuando Blanca Martínez solicitó autorización para ingresar al área donde se encuentran los escombros del edificio derrumbado.

La mujer explicó que sentía la necesidad de hablarle a su hijo con la esperanza de que pudiera escucharla. "Necesitaba que me escuchara", relató.

Luego de ingresar al sector de rescate con un casco de protección, comenzó a gritar un mensaje dirigido exclusivamente a Lucas. "Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá", expresó mientras recorría el lugar donde los equipos de rescate concentran sus tareas.

Ese llamado representa la esperanza que la familia mantiene intacta desde el comienzo de la búsqueda y la convicción de que el niño podría permanecer con vida bajo la estructura colapsada.

Una madre que también acompaña a otras familias

Mientras sigue cada movimiento de los rescatistas, Blanca Martínez también participa de la organización de la asistencia en la zona afectada. Además de acompañar el operativo, colabora con la organización de la ayuda destinada a quienes permanecen en el lugar y brinda apoyo a otras familias que también aguardan noticias de sus seres queridos desaparecidos tras el derrumbe.

Su presencia permanente en el lugar refleja el acompañamiento cotidiano a un operativo que se desarrolla desde hace más de una semana y que continúa avanzando con extrema precaución.

El operativo quedó en manos de rescatistas argentinos

En las últimas horas, la búsqueda pasó a estar a cargo de un equipo integrado exclusivamente por especialistas argentinos. El grupo está conformado por:

Militares.

Bomberos bonaerenses.

Efectivos de la Policía Federal.

Integrantes de la red USAR.

Miembros del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano.

Los rescatistas concentran sus esfuerzos en retirar grandes losas de hormigón y efectuar perforaciones que permitan avanzar sobre el interior de la estructura sin comprometer la estabilidad del edificio colapsado.

Como parte del operativo, utilizan una sonda infrarroja facilitada por Estados Unidos, herramienta que permite obtener una imagen más precisa del interior de los escombros y orientar las tareas hacia las zonas consideradas prioritarias.

La hipótesis que sostiene la esperanza

Según explicó Blanca Martínez, la forma en que colapsó el edificio podría haber generado una cámara de aire debajo de la estructura. Esa posibilidad constituye una de las principales razones por las cuales tanto los rescatistas como la familia mantienen viva la esperanza de encontrar con vida a Lucas y a otras personas que podrían haber quedado atrapadas tras el derrumbe.

Las tareas continúan enfocadas en avanzar cuidadosamente sobre los sectores donde esa hipótesis resulta más consistente, procurando preservar cualquier espacio que pudiera haber permitido la supervivencia de quienes permanecen bajo los escombros.

Un gesto de esperanza en medio de la tragedia

En medio de jornadas marcadas por la incertidumbre, Blanca Martínez también relató un momento que la emocionó especialmente durante la noche compartida con el equipo argentino de rescate.

Recordó que los brigadistas llevaron alfajores y una bandera con un objetivo muy especial. "Trajeron alfajores y una bandera para que Lucas la firme cuando salga", contó emocionada.

El gesto resume el espíritu con el que continúa desarrollándose el operativo. Mientras las tareas de rescate avanzan entre los restos del edificio derrumbado, la familia y los especialistas sostienen la esperanza de que el niño argentino pueda ser encontrado con vida, aferrados a cada posibilidad que ofrece la estructura y a la convicción de que todavía es posible alcanzar un desenlace esperado desde hace más de una semana.

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