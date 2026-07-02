Video: así fue el milagro de encontrar con vida a Hernán Gil

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela, una historia de supervivencia logró abrirse paso entre la devastación. Hernán Gil, de 43 años, fue rescatado con vida luego de permanecer ocho días debajo de los escombros de un edificio parcialmente destruido, en un operativo que movilizó durante varios días a equipos especializados de distintos países.

El rescate se concretó en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, donde Gil permanecía atrapado desde que dos terremotos de gran magnitud provocaron el colapso parcial de un edificio de siete pisos. Tras una intensa labor desarrollada por rescatistas internacionales, el sobreviviente fue retirado entre aplausos y abrazos, en una escena cargada de emoción después de una semana de incertidumbre.

Una vez liberado, fue colocado sobre una camilla y trasladado en ambulancia hacia Caracas, ubicada a 40 kilómetros, para recibir la atención correspondiente luego de haber permanecido más de una semana bajo los restos de la estructura.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de... pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Ocho días de supervivencia bajo los escombros

La historia de Hernán Gil comenzó tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela y provocaron el derrumbe parcial del edificio donde se encontraba. El hombre logró permanecer con vida durante ocho días, atrapado entre los escombros, hasta que finalmente los equipos de rescate consiguieron llegar al lugar donde permanecía.

Su localización marcó el inicio de una compleja operación destinada a liberarlo sin provocar nuevos desprendimientos de la estructura. El rescate comenzó a desplegarse desde el lunes, cuando equipos especializados iniciaron un trabajo coordinado para acceder al sector donde se encontraba el sobreviviente.

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo.



La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que... https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

Un operativo internacional de gran complejidad

La operación reunió a rescatistas provenientes de distintos países, quienes trabajaron de manera conjunta durante varios días para concretar el rescate.

Participaron equipos de:

Estados Unidos.

El Salvador.

Costa Rica.

Portugal.

México.

Chile.

Venezuela.

Durante más de tres días, los especialistas excavaron entre los escombros mientras implementaban distintas medidas para mantener con vida al sobreviviente. Mientras avanzaban las tareas de remoción, los rescatistas lograron suministrarle agua y aire, utilizando sondas y una manguera, lo que permitió sostener sus condiciones mientras continuaba el operativo.

La coordinación entre los distintos equipos resultó fundamental para avanzar de manera progresiva y segura hasta el lugar donde permanecía atrapado.

La etapa final del rescate

La fase definitiva del operativo demandó un esfuerzo aún mayor por parte de los rescatistas. Alrededor de treinta personas trabajaron de manera ininterrumpida en el estacionamiento del edificio para retirar los escombros acumulados y facilitar el acceso.

Al mismo tiempo, dos rescatistas excavaban un túnel de tres metros, maniobra que permitió acercarse hasta el sitio donde permanecía Hernán Gil. Finalmente, el hombre fue retirado entre abrazos y aplausos por quienes participaron del operativo, luego de varios días de trabajo continuo.

La escena reflejó la emoción de los equipos de rescate al culminar una intervención que permitió encontrar con vida a un sobreviviente después de más de una semana bajo los restos del edificio.

El testimonio de su esposa

Durante todo el operativo, Gusbimar González, esposa de Hernán Gil, permaneció siguiendo de cerca las tareas de rescate. Poco antes de que el sobreviviente fuera retirado de entre los escombros, explicó cómo había logrado protegerse durante el derrumbe. "Él no se golpeó, no tiene traumatismos, él logró esconderse debajo de una mesa, una silla", expresó.

Sus declaraciones ofrecieron una explicación sobre las condiciones que habrían permitido que Gil permaneciera con vida durante los ocho días que pasó atrapado. Además, se informó que fue el domingo cuando los equipos de rescate confirmaron que existía un hombre con vida entre los restos del edificio de siete pisos parcialmente destruido.

Ese hallazgo impulsó la intensificación de las tareas que finalmente concluyeron con éxito.