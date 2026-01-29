Virus Nipah: cómo se transmite el patógeno que encendió alertas sanitarias en Asia y Europa

El virus Nipah (NiV) volvió a quedar en el centro de la atención internacional luego de que las autoridades sanitarias de India confirmaran la detección de dos casos en el estado de Bengala Occidental desde diciembre y aseguraran haber logrado prevenir un brote mayor mediante un operativo intensivo de vigilancia epidemiológica. La situación encendió alertas no solo en Asia, sino también en Europa, debido a la elevada letalidad del patógeno y a su capacidad de transmisión.

El dato adquiere relevancia en un contexto en el que países asiáticos como Indonesia, Tailandia, Myanmar, Vietnam y China decidieron reforzar los controles sanitarios en fronteras y aeropuertos, en especial para viajeros procedentes de India. Según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah no cuenta con tratamiento ni vacuna específica y presenta tasas de letalidad que oscilan entre el 40% y el 75%, dependiendo del brote y de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

El Ministerio de Salud indio informó que los casos detectados fueron rápidamente localizados y aislados, a partir de un rastreo exhaustivo de contactos. En total, se identificaron 196 personas que habían tenido contacto directo con los pacientes. Todas ellas fueron sometidas a pruebas diagnósticas y colocadas bajo cuarentena, con resultados negativos en la totalidad de los casos. "Se está monitoreando constantemente la situación y se han tomado todas las medidas de salud pública necesarias", señalaron las autoridades, según consignó la agencia AP.

En Europa, el seguimiento también se mantiene activo. En España, las autoridades sanitarias indicaron que "el riesgo actual para la población, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo", aunque aclararon que el escenario se encuentra bajo observación permanente.

Cómo se transmite el virus Nipah

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), el virus Nipah se transmite principalmente desde murciélagos frugívoros del género Pteropus, considerados sus reservorios naturales. También puede propagarse a través del contacto con animales domésticos infectados, especialmente cerdos, o mediante transmisión de persona a persona.

Los mecanismos de contagio incluyen el consumo de alimentos contaminados, el contacto estrecho con animales infectados o con fluidos corporales de personas enfermas. El riesgo se incrementa de manera significativa durante la atención directa de pacientes, ya sea en tareas de cuidado, higiene o alimentación. Estudios experimentales realizados con hámsteres expuestos al virus en forma de aerosol demostraron además que las gotículas en suspensión pueden desempeñar un rol en la transmisión durante el contacto cercano.

Medidas regionales y controles reforzados

Al cierre de los seguimientos epidemiológicos, no se reportaron contagios fuera de India, aunque varios países de la región activaron medidas preventivas ante el riesgo de diseminación internacional. En Tailandia, el Departamento de Control de Enfermedades informó la instalación de escáneres térmicos en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok para pasajeros provenientes de Bengala Occidental, junto con controles visuales y declaraciones sanitarias obligatorias. Indonesia adoptó protocolos similares en sus terminales aéreas.

En Myanmar, el Ministerio de Salud recomendó evitar viajes no esenciales a la región afectada y solicitó que quienes arriben desde India consulten de inmediato si presentan síntomas compatibles dentro de los 14 días posteriores al viaje. Además, se reforzaron los procedimientos de detección de fiebre implementados durante la pandemia de COVID-19, así como la capacidad diagnóstica de laboratorios y la provisión de insumos médicos.

En tanto, Vietnam instó a redoblar la vigilancia alimentaria y fortalecer los controles en fronteras, hospitales y comunidades locales, mientras que China anunció el fortalecimiento de sus medidas preventivas en zonas fronterizas, con evaluaciones de riesgo, mayor capacitación del personal sanitario y expansión de la capacidad diagnóstica.

Qué es el virus Nipah

El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1998 en Malasia y está clasificado por los NIH como un patógeno de nivel de bioseguridad 4, la categoría más alta. Pertenece al género Henipavirus, dentro de la familia Paramyxoviridae.

La OMS describe un amplio espectro clínico, que va desde infecciones asintomáticas hasta cuadros graves de encefalitis mortal o insuficiencia respiratoria aguda. La mortalidad varía según los brotes, pero la agencia internacional subraya que no existe tratamiento ni vacuna disponible, y que la atención médica se basa en terapia de apoyo.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advierte que, aunque los brotes confirmados se han limitado hasta ahora a Asia, la dinámica de transmisión del Nipah le confiere un alto potencial epidémico, e incluso pandémico. Por ello, los protocolos recomiendan aislamiento estricto, uso de equipos de protección, rastreo de contactos y cuarentenas sistemáticas.

A nivel regional, Bangladesh informó a la OMS que entre enero y agosto de 2025 se registraron cuatro casos mortales confirmados en distintos distritos. Desde 2001, el país reporta infecciones humanas casi todos los años, lo que lo mantiene bajo vigilancia prioritaria.

El historial del virus Nipah evidencia brotes esporádicos pero persistentes, con características que mantienen en alerta a la comunidad internacional: alta letalidad, transmisión entre especies y ausencia de tratamientos específicos.

