A un año del homicidio, la familia y amigos de Rojitas lo recordaron con un sentido homenaje

“Se lo recordó como la buena persona que siempre fue. Un tipo que caminó entre nosotros , que nos aportó humildad, que nos aportó sacrificio por el otro, hasta el último día de su vida. Este fue básicamente el concepto de lo que hoy -por ayer- se resalto en las palabras de todos los que lo homenajearon, en las charlas individuales y hasta en el sermón del cura en la misa que se oficio en su recuerdo”, contó un allegado a la familia quien asistió al homenaje que ayer sus hijos Natalia y Fernando junto a demás familiares y amigos realizaron en la plaza de Choya para recordarlo a un año de su asesinato.

El homenaje, inició con una misa de acción de gracias en la Iglesia de Choya y luego los presentes se trasladaron a la Plaza de Choya. Según explicaron, el lugar fue elegido por los hijos para descubrir una placa en su honor, ya que era el lugar donde su papá, antes de que fuera la plaza que es hoy, iba todas las semanas con una pala a abrir y mantener los canteros de los árboles que hoy dan sombra.

Con sentidas palabras de sus hijos y de los presentes que recordaron emotivamente a “Rojitas”, Natalia y Fernando descubrieron la placa con lo que se finalizó el acto homenaje.

Respuesta

Por otra parte, durante la jornada, Natalia y Fernando hicieron llegar a los medios de comunicación un comunicado en respuesta al “informe” que el viernes pasado el Ministerio Público fiscal a cargo del Dr. Hugo Costilla, quien lleva adelante la investigación del crimen del ministro Juan Carlos Rojas.

Bajo el título “Decir verdades a medias, también es mentir” Natalia y Fernando se quejaron básicamente porque en el “informe oficial” se “obviaron un sin número de hechos y circunstancias relevantes y que detallaremos sintéticamente: El informe omite hacer referencia alguna a que la familia de Juan Carlos Rojas fue la que denunció las claras y evidentes maniobras de encubrimiento del crimen. La familia de Juan Carlos fue la que cuestionó la actuación del fiscal Palacios que, ante el escándalo, fue apartado. La familia de Juan Carlos denunció al jefe de homicidios, licenciado en criminología, que analizando la escena y el cuerpo no vio nada extraño, no vio los golpes, no vio la sangre, no vio las lesiones, no vio la fractura del cráneo, no vio los anteojos, no vio las manos en garra, no vio las ojotas con sangre, no vieron nada. La familia denunció a estos que “no vieron nada extraño” por encubrimiento. La familia fue la que se puso a disposición, la que entregó los celulares y les dio las claves, la que ayudó a la investigación a destrabar dispositivos y acercar respuestas. Dimos pistas, ofrecimos testigos, llevamos peritos, pedimos celeridad, respuestas, exigimos profesionalidad y por sobre todo humanidad. Y fue la familia la que terminó desnudando la estrategia de esta justicia de hacer pasar el homicidio de un ministro como una muerte natural y la que puso en duda la muerte accidental”.

En el extenso comunicado, los hijos recordaron cuando en conferencia de prensa dieron a conocer las fotos del cuerpo de su padre.

“La familia fue la que (…) mostró las fotos de cómo dejaron a papá. Fue la familia la que terminó con la farsa de la justicia y de la policía que le mentían a todos los catamarqueños que mi papá se había muerto solo. Tanta impunidad, tanto asco, tanta sensación de impotencia. Elegimos pasar por el espanto a callar. Ustedes los de la justicia nos empujaron a eso. La familia fue la que denunció y abrió la causa de encubrimiento. La familia fue la que pidió que se investiguen los celulares de los policías y miembros de la justicia que intervinieron en la investigación. La familia fue la que denunció la alteración de la escena. La familia fue la que viene denunciando que no se investiga con profundidad la pista política, la pista económica, la pista de Desarrollo Social, la pista de las compras, la pista de los robos de bolsones, la pista del desmanejo, la pista de las rendiciones de cuenta, la pista de las amenazas que nuestro padre era objeto en ese ministerio, todos los días. La familia es la que reclama a la justicia que la investigación lleva un año dando vueltas y sin resultados, la que intima al ministerio público para que tome medidas que generen avances, la que pidió que se cambie al fiscal en tres oportunidades, porque probamos que la fiscalía habla con el dueño de desarrollo social y le filtra información”.

Insistió la familia, pese a que el juez Lucas Vacaroni desestimó tal situación al negarles el apartamiento del fiscal Costilla de la causa, fallo que es irrecurrible.

Continúa el descargo: “¿Qué avances podemos tener así? La familia es la que perdió a su papá y la que duerme desde hace meses con custodia policial. La justicia de Catamarca en cambio: Es la que calla y miente, es la que duerme y falla, es la que debe responder y no responde. La justicia es la que dijo acá no vimos nada extraño. la justicia es la que no ha tomado una sola medida investigativa contra aquellos policías que viendo los golpes dijeron “pone muerte natural”. La justicia es la que plantó falsamente a Silvina Nieva en la puerta de la casa de papá el 4 de diciembre. La justicia es la que contamina la escena, la que no vio el cabello en la mano de papá, ni vio las ojotas con sangre. La justicia es la que desapareció la cadena, la que plantó una cámara en la escena, escena que después la destruyó como prueba. La justicia es la que mintió y plantó a un perejil en la puerta de la casa de papá y con eso la imputaron. La justicia es la que entró al quirófano de la morgue y patoteó a las médicas durante la autopsia”.