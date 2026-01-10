Narcotráfico en Catamarca: secuestraron más de 80 plantas de marihuana

En el marco de los operativos de control y prevención que se llevan adelante en la zona sur de la Ciudad Capital, efectivos policiales lograron desbaratar este mediodía un importante cultivo de estupefacientes. El procedimiento culminó con el secuestro de 84 ejemplares de la variedad cannabis sativa.

El hecho se registró aproximadamente a las 12:00 horas de este sábado, cuando una unidad del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) realizaba recorridos de rutina por las inmediaciones del barrio Altos de Choya. Según fuentes policiales, los uniformados divisaron desde la vía pública una plantación con características compatibles con la marihuana en el interior de un domicilio del sector.

Ante el hallazgo, se dio inmediata participación al personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Tras realizar las pruebas de campo y las tareas de especialidad correspondientes, los peritos confirmaron que se trataba de un cultivo ilegal.

De acuerdo al acta policial, se procedió al secuestro de 84 plantas que presentaban diferentes estadios de crecimiento, con medidas que oscilaban entre los 53 centímetros y los 2 metros de altura.

Tras finalizar el conteo y la extracción de los ejemplares, se labraron las actuaciones de rigor por infracción a la Ley de Estupefacientes. En el caso tomó intervención el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir y se ordenaron las medidas complementarias para avanzar con la investigación.