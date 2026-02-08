A machetazos: violento ataque familiar y detención en el sector sur

La tranquilidad habitual de la mañana de este domingo se vio interrumpida por un cruento episodio de violencia familiar que tuvo lugar en el sector sur de la ciudad. Alrededor de las 10:30 horas, una vivienda ubicada precisamente en la intersección de la calle Avellaneda y Tula y el pasaje Cristo Rey se convirtió en el escenario de una agresión armada que dejó como saldo a dos personas heridas y un hombre tras las rejas.

El incidente, que requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad tras un llamado al sistema de emergencias, puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad en los conflictos domésticos que escalan hacia el uso de armas blancas.

El suceso se desencadenó a partir de una fuerte discusión en el interior del domicilio mencionado. De acuerdo con el testimonio recabado por los efectivos policiales de una joven de 22 años, hija del agresor, su padre comenzó un altercado que derivó rápidamente en violencia física. El hombre, identificado con la edad de 50 años, tomó un machete y arremetió de forma directa contra su propia pareja, una mujer de 48 años, y contra el novio de su hija, un joven de 25 años. Tras propinar los ataques y herir a sus familiares, el sujeto emprendió una huida a pie con el objetivo de evadir la acción de la justicia, aprovechando la conmoción del momento.

Luego de la alerta ingresada a través del sistema SAE-911, personal de la Seccional Décima arribó rápidamente al lugar de los hechos. Mientras el atacante intentaba escapar por las calles aledañas, procedió a descartar el machete en el trayecto para deshacerse de la evidencia incriminatoria. Sin embargo, el rápido despliegue de los agentes permitió interceptarlo y proceder a su aprehensión a los pocos metros del sitio donde se originó el conflicto, logrando además el secuestro del arma blanca que había sido arrojada en la vía pública.

Tras concretarse la captura del sospechoso, el hombre fue trasladado de inmediato a la dependencia policial correspondiente, donde quedó bajo la jurisdicción y estricta disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur. Este organismo será el encargado de determinar las imputaciones legales pertinentes por las lesiones causadas y el contexto de violencia en el que se produjeron los hechos. El machete, pieza clave del ataque, fue incorporado a la causa como prueba fundamental del accionar violento del detenido.

En paralelo a la detención, se dio intervención oficial a la Unidad Judicial N° 2, organismo responsable de las diligencias administrativas y del peritaje del caso. En dicha sede, se procedió a invitar formalmente a la mujer de 48 años y al joven de 25 a radicar la denuncia penal correspondiente por las heridas sufridas durante la agresión. Mientras tanto, el imputado permanece privado de su libertad a la espera de las próximas medidas procesales, en un caso que ha generado una profunda preocupación en la comunidad del sur capitalino debido a la ferocidad del arma empleada y el vínculo directo entre el victimario y los damnificados.