Rescate en la Puna: encontraron a un turista brasileño extraviado en el Campo de Piedra Pómez

La geografía extrema del oeste catamarqueño volvió a ser el escenario de una situación de emergencia que demandó la activación inmediata de los protocolos de seguridad civil. En una acción coordinada que subraya la importancia de la logística territorial, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra llevó adelante un exitoso operativo de rescate en favor de un turista de origen brasileño. El visitante había quedado varado en una zona crítica: el paraje de los baños termales, situado en el sector limítrofe del emblemático Campo de Piedra Pómez.

El incidente se originó a partir de un pedido de colaboración por parte de la administración fiambalense. Tras el análisis técnico de la situación, se determinó que la única vía posible de acceso para socorrer al ciudadano brasileño era a través del territorio perteneciente al departamento de Antofagasta de la Sierra. Ante esta premisa, el municipio antofagasteño activó sin dilaciones su Comité de Rápida Acción, un organismo diseñado específicamente para dar respuesta a contingencias en terrenos de alta complejidad.

Dos días de intensa labor logística y técnica

La operación no fue sencilla. Las condiciones del terreno, severamente afectadas por fenómenos meteorológicos recientes, obligaron a un despliegue de maquinaria pesada y personal especializado. El operativo demandó un intenso trabajo de dos días, durante los cuales se debieron sortear obstáculos naturales que impedían el tránsito vehicular hacia la zona del paraje de los baños termales.

Para garantizar el éxito de la misión y la seguridad del personal interviniente, la Municipalidad dispuso de los siguientes recursos técnicos:

Dos vehículos 4x4: Utilizados para el traslado de personal y equipos de comunicación en terrenos de alta montaña.

Una retroexcavadora: Maquinaria fundamental para la apertura y limpieza de huellas que habían sido borradas por el clima.

Tareas de relleno de socavones: Intervención necesaria para reparar las grietas profundas en el suelo provocadas por las precipitaciones, permitiendo así un acceso seguro.

El procedimiento estuvo bajo la supervisión directa de autoridades municipales de alto rango. Fue encabezado por el secretario de Gobierno, Leonardo Cusipuma, quien trabajó codo a codo con el equipo del Parque Automotor, integrado por Efraín Barrionuevo y Rafael Quipildor. Ellos fueron los encargados de coordinar y ejecutar las tareas en el territorio, logrando finalmente la evacuación del turista brasileño sin que se registraran situaciones que pusieran en riesgo su integridad física.

El debate por la administración del Campo de Piedra Pómez

Este rescate vuelve a poner sobre la mesa una discusión administrativa y política de larga data. Desde el municipio se recordó que, durante el año 2024, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra solicitó formalmente al Gobierno Provincial la cesión del Campo de Piedra Pómez. El objetivo de este pedido es que el municipio asuma de manera integral la administración, mantenimiento y cuidado del sitio, con el fin de fortalecer la seguridad y evitar que este tipo de incidentes se repitan.

En este contexto, existe un convenio firmado entre las partes que, hasta la fecha, continúa a la espera de una definición final por parte del Ejecutivo Provincial. Para las autoridades locales, este operativo de rescate es una prueba fehaciente de la capacidad de respuesta y del conocimiento territorial que posee el municipio sobre un área que es motor del turismo internacional.

Prevención y seguridad en alta montaña

A raíz de este suceso, la Municipalidad ha emitido una fuerte recomendación dirigida a los visitantes que llegan a la Puna atraídos por su geografía indómita. Se enfatizó que las excursiones y recorridos por zonas de alta montaña y geografía compleja deben realizarse bajo normas estrictas para prevenir riesgos innecesarios.

Obligatoriedad de guías locales: Es imperativo realizar los trayectos con profesionales habilitados.

Registro oficial: Los turistas deben contar con el correspondiente registro antes de internarse en zonas remotas.

Con el cierre exitoso de esta emergencia, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra reafirmó su compromiso con la seguridad de quienes visitan el departamento, destacando la importancia del trabajo coordinado ante cualquier eventualidad que pueda surgir en las profundidades del paisaje catamarqueño.