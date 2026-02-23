El crimen de Fernando Reyes irá a juicio por jurados: ya se fijaron las fechas

El proceso judicial por el crimen de Fernando Reyes, ocurrido en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén, dio un paso decisivo esta mañana con el sorteo de 90 potenciales jurados que podrían integrar el tribunal popular en el juicio.

La causa tiene a tres personas imputadas, sospechadas de haber participado en el hecho. El avance hacia la etapa de debate marca el inicio de una instancia central en el proceso, donde se analizarán las pruebas y se determinarán responsabilidades bajo el sistema de juicio por jurados.

La audiencia fue encabezada por el juez director de la causa, Dr. Fernando Esteban, quien condujo el acto formal en presencia de los abogados defensores, querellantes y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Las imputaciones

En el expediente, una de las imputadas enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado, bajo las siguientes circunstancias: relación de pareja previa; alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

Los otros dos acusados deberán responder por homicidio doblemente agravado, lo que eleva la gravedad de la calificación legal que será sometida a debate durante el juicio.

Las figuras penales que se ventilarán en la instancia oral implican un análisis exhaustivo de los hechos y de las circunstancias agravantes atribuidas por la acusación, lo que anticipa un proceso de alta complejidad jurídica.

Fechas definidas

Tras el sorteo de los potenciales jurados, el magistrado informó las fechas que marcarán el calendario inmediato del proceso:

3 de marzo a las 9 horas: audiencia de admisión de evidencias.

7 de abril: selección definitiva de jurados e inicio del debate en la ciudad de Belén.

La audiencia de admisión de evidencias será determinante para establecer qué pruebas podrán ser presentadas ante el jurado popular durante el juicio. Allí se definirá el alcance del material probatorio que sostendrá tanto la acusación como las estrategias de defensa.

El 7 de abril, en tanto, comenzará formalmente el debate, con la selección final de los jurados y la apertura de la instancia oral, pública y contradictoria.

Otra causa por homicidio agravado

En paralelo, el secretario de la Oficina de Gestión de Audiencias, Dr. Sebastián Lípari, llevó adelante el sorteo del juez director que estará al frente de otro proceso de juicio por jurados en una causa por homicidio agravado.

Se trata de un expediente que tiene como imputado a un hombre acusado como supuesto autor de homicidio agravado por el uso de armas, en calidad de autor.

En esta oportunidad, resultó sorteada la Dra. Patricia Raquel Olmi como jueza directora del proceso. Los jueces de impugnación designados son los Dres. Jorge Palacios y Marcelo Soria.

En los próximos días se fijará la fecha para el sorteo de potenciales jurados en esta segunda causa, completando así la etapa preparatoria hacia el juicio oral.

Un proceso que entra en su etapa decisiva

El avance en ambas causas refleja la dinámica del sistema de juicio por jurados, donde la selección de ciudadanos que integrarán el tribunal popular constituye un momento clave del procedimiento.

En el caso del crimen de Fernando Reyes, la conformación del listado de 90 potenciales jurados abre el camino hacia la etapa de debate, donde se analizarán las acusaciones de:

Homicidio triplemente agravado.

Homicidio doblemente agravado.

La ciudad de Belén será escenario del juicio que comenzará el 7 de abril, tras la audiencia preliminar del 3 de marzo. Con estas fechas ya establecidas, el proceso judicial ingresa en su fase más relevante, donde la valoración de las pruebas y el veredicto del jurado definirán el desenlace de un caso que conmocionó a la comunidad de La Ciénaga.