A más de un año y medio de la desaparición de Loan: así sería hoy su rostro

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la provincia de Corrientes, la investigación sumó un nuevo elemento clave: una reconstrucción digital de cómo podría verse actualmente su rostro. Se trata de una progresión de edad realizada por la Policía Federal Argentina (PFA), que busca actualizar su imagen para reforzar las tareas de búsqueda y facilitar eventuales reconocimientos.

El trabajo fue presentado en el marco de un informe técnico elaborado por la División Individualización Criminal de la PFA y elevado al Juzgado Federal de Goya, que tiene a su cargo la causa que investiga la desaparición del menor. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes oficiales, el objetivo central de esta herramienta es ofrecer una representación estimativa del aspecto actual de Loan, transcurrido aproximadamente un año y siete meses desde su desaparición.

La actualización del retrato estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense, quien desarrolló la progresión a partir de fotografías del niño y de sus familiares directos. El procedimiento incluyó el análisis de rasgos faciales hereditarios y patrones de envejecimiento, una técnica habitual en casos de personas desaparecidas, especialmente cuando se trata de menores de edad.

De acuerdo con el informe oficial, el especialista remarcó que "es deseable contar o acceder a la mayor cantidad de fotografías posibles tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados", ya que ese material resulta fundamental para realizar un estudio morfológico comparativo más preciso. La diversidad de imágenes permite identificar similitudes estructurales del rostro que tienden a mantenerse con el paso del tiempo, aun durante el crecimiento.

Para la confección del retrato, Coronel utilizó software de edición gráfica y una tableta digital, herramientas que permiten realizar ajustes progresivos en la fisonomía. El análisis contempló que el período transcurrido desde la desaparición de Loan es relativamente breve desde el punto de vista del desarrollo facial, lo que limita la magnitud de los cambios esperables.

En ese sentido, el informe explicó que se trata de una etapa en la que "aún existe cierta estabilidad de la fisonomía y sin tantos cambios de la misma", especialmente en comparación con lapsos más prolongados. Sin embargo, el documento también advierte que quedan fuera del análisis numerosos factores internos y externos que pueden modificar el aspecto de una persona, como lesiones, golpes, condiciones climáticas extremas, enfermedades o eventuales intervenciones quirúrgicas.

Por ese motivo, la Policía Federal fue clara al subrayar que el resultado obtenido "no deja de ser una mera hipótesis". En el mismo sentido, aclaró que la reconstrucción debe ser interpretada como una referencia orientativa y no como una representación exacta del aspecto actual del niño. "Se trata de un trabajo más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico", señala el informe, marcando los límites técnicos del procedimiento.

Las láminas con la progresión de edad ya fueron remitidas de manera digital tanto a las autoridades judiciales como a los organismos nacionales de búsqueda de personas, con el objetivo de ampliar los canales de difusión y colaboración. En ese contexto, la imagen podrá ser utilizada en campañas oficiales y en operativos de identificación que se desarrollen en distintos puntos del país.

La desaparición de Loan Danilo Peña continúa siendo uno de los casos más sensibles y conmocionantes de los últimos años en la Argentina. A más de un año y medio del hecho, la causa sigue abierta y la actualización de su imagen representa un nuevo intento por mantener vigente la búsqueda y reforzar la visibilidad del caso, en la esperanza de obtener datos que permitan dar con su paradero.