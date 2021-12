A un mes del asesinato de Lucas, su familia sigue pidiendo un "Juicio justo"

A un mes del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, la familia aseguró que "no quiere venganza ni tiene rencor" y solo "desea a los culpables un juicio justo", según dijo su abogado Gregorio Dalbón.



"La familia no quiere venganza ni tiene rencor. Desea a los culpables un juicio justo, precisamente el que no tuvo Lucas. Quiere a los que pusieron el arma y cambiaron la escena que cumplan la pena que estime el tribunal que los juzgue. Y por sobre todas las cosas no quiere ni un minuto a un inocente preso porque jamás olvidarán el dolor de esos chicos y de esos papás", dijo a Télam el letrado.

Dalbón sostuvo que ya pasó "un mes del asesinato a sangre fría de Lucas Gonzales y parece mentira que ya no pueda soñar, estudiar y meter goles para Barracas" porque "un trío de asesinos de profesión policías que ahora esperan la perpetua le pegaron dos tiros en la cabeza".

"Mientras corría uno para salvarse a los otros amigos los esposaron boca abajo horas. 'Negro de mierda, Villero te tenemos que pegar un tiro en la cabeza' les decían aplicando tortura psicológica de otros tiempos. Quisieron cambiar el hecho, obstruir a la investigación y lo lograron 24 horas", expresó el representante de la familia del adolescente.



Dalbón recordó que "así fue que los chicos fueron a un Instituto de Menores y los asesinos a sus casas", por lo que criticó al juez Alejandro Rodolfo Cilleruelo.

"El Juez de Menores está a la espera de un juicio político que duermen sus pares en el Consejo de la Magistratura. Me pregunto ¿podrá dormir él? Dejó presos a los menores y libres a los criminales", afirmó.



El abogado destacó el logro de "dar vuelta la versión de delincuentes a víctimas y los policías a la cárcel".

"Logramos observar en la reconstrucción como armaron la escena con un arma de cotillón, hay detenidos por el encubrimiento. Más no se le puede pedir a la justicia. Creo que el caso de Lucas al tener un control civil claro y concreto desde el Ministerio de Seguridad de CABA está esclarecido", resaltó.



Por último, Dalbón dijo que "ojalá pronto se eleve a juicio oral y las familias descansen". "Fue un mes muy duro. Trabajamos noche y día para esclarecer el hecho. Ahora deberá el juez (Martín) Del Viso decidir quién y qué responsabilidad le cupo a cada involucrado", concluyó.