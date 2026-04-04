Policías de Pomán guiaron el Vía Crucis en Joyango

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Una tradición de fe guiada por la Policía

En la tarde de hoy, a las 19:30, al pie de El Cerrito, en la localidad de Joyango, Departamento Pomán, dio inicio el rezo del Santo Vía Crucis, una ceremonia que reunió a vecinos y fieles de distintas comunidades. La actividad estuvo organizada y guiada por efectivos policiales de distintas dependencias pertenecientes a la Jefatura de Zona "F" Pomán, quienes desempeñaron un rol activo en la conducción de la oración, reforzando el vínculo entre la institución y la sociedad.

El recorrido de las estaciones del Vía Crucis, acompañado de antorchas, permitió a los presentes meditar sobre el camino de Jesús, consolidando una experiencia espiritual profunda y compartida entre los participantes. La presencia policial no solo tuvo un carácter logístico, sino también simbólico, reflejando el compromiso institucional con la vida comunitaria y la espiritualidad de los vecinos.

Participación del Capellán Policial y personal retirado

El acto religioso contó con la participación del Capellán Policial, Oficial Inspector Pbro. Sergio Chumbita, quien dirigió las reflexiones en cada estación del Vía Crucis. Junto a él, personal retirado de la institución aportó su presencia y experiencia, reforzando la conexión histórica entre la Policía y la comunidad en este tipo de celebraciones.

La combinación de efectivos activos, personal retirado y el Capellán Policial generó un clima de solemnidad y respeto, consolidando la ceremonia como un espacio de encuentro espiritual que va más allá del carácter policial y se integra en la vida cotidiana de los vecinos de Joyango y localidades cercanas.

Comunidad y asistencia

La convocatoria reunió a un importante número de personas de diferentes localidades, quienes se desplazaron hasta El Cerrito para participar del Vía Crucis. Los asistentes, guiados por la Policía, recorrieron el camino meditando las estaciones y acompañando el recorrido con antorchas, creando un ambiente de recogimiento y reflexión.

Este tipo de actividades fomenta la participación activa de la comunidad en eventos religiosos y culturales, consolidando la presencia de la Policía en roles de apoyo social y espiritual, más allá de sus funciones de seguridad.