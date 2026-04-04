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Policías de Pomán guiaron el Vía Crucis en Joyango

En el marco de la Semana Santa, la comunidad de Joyango participó de una emotiva ceremonia guiada por la Policía. Efectivos, el Capellán Policial y personal retirado acompañaron a los fieles en la meditación del Santo Vía Crucis.

4 Abril de 2026 00.02

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Una tradición de fe guiada por la Policía

En la tarde de hoy, a las 19:30, al pie de El Cerrito, en la localidad de Joyango, Departamento Pomán, dio inicio el rezo del Santo Vía Crucis, una ceremonia que reunió a vecinos y fieles de distintas comunidades. La actividad estuvo organizada y guiada por efectivos policiales de distintas dependencias pertenecientes a la Jefatura de Zona "F" Pomán, quienes desempeñaron un rol activo en la conducción de la oración, reforzando el vínculo entre la institución y la sociedad.

El recorrido de las estaciones del Vía Crucis, acompañado de antorchas, permitió a los presentes meditar sobre el camino de Jesús, consolidando una experiencia espiritual profunda y compartida entre los participantes. La presencia policial no solo tuvo un carácter logístico, sino también simbólico, reflejando el compromiso institucional con la vida comunitaria y la espiritualidad de los vecinos.

Participación del Capellán Policial y personal retirado

El acto religioso contó con la participación del Capellán Policial, Oficial Inspector Pbro. Sergio Chumbita, quien dirigió las reflexiones en cada estación del Vía Crucis. Junto a él, personal retirado de la institución aportó su presencia y experiencia, reforzando la conexión histórica entre la Policía y la comunidad en este tipo de celebraciones.

La combinación de efectivos activos, personal retirado y el Capellán Policial generó un clima de solemnidad y respeto, consolidando la ceremonia como un espacio de encuentro espiritual que va más allá del carácter policial y se integra en la vida cotidiana de los vecinos de Joyango y localidades cercanas.

Comunidad y asistencia

La convocatoria reunió a un importante número de personas de diferentes localidades, quienes se desplazaron hasta El Cerrito para participar del Vía Crucis. Los asistentes, guiados por la Policía, recorrieron el camino meditando las estaciones y acompañando el recorrido con antorchas, creando un ambiente de recogimiento y reflexión.

Este tipo de actividades fomenta la participación activa de la comunidad en eventos religiosos y culturales, consolidando la presencia de la Policía en roles de apoyo social y espiritual, más allá de sus funciones de seguridad.

 

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Catamarca Policías

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