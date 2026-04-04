Un conductor fue detenido tras negarse al test de alcoholemia en Catamarca

A las 15:00 horas de la tarde de hoy, efectivos de la Subcomisaría Salado llevaban a cabo recorridos preventivos en el paraje Señor de Vinque, ubicado en la localidad homónima del departamento Tinogasta. Durante este operativo, los agentes detectaron una camioneta Ford F100 XL, de colores blanco y celeste, en la que circulaba un hombre de 48 años de edad, identificado únicamente con el apellido Lamas.

Según los datos recabados, el conductor habría sido sorprendido en un aparente estado de ebriedad, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos. La presencia de la policía en el lugar se enmarca dentro de los controles habituales de seguridad vial, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la integridad de los ciudadanos en rutas y caminos rurales.

Negativa al test de alcoholemia y conducta agresiva

En el momento de la inspección, numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia intentaron realizar al conductor el test de alcoholemia, procedimiento estándar en situaciones donde se sospecha consumo de alcohol. Sin embargo, Lamas se negó a someterse a la prueba, actitud que escaló en un comportamiento hostil.

Posteriormente, el hombre se tornó agresivo y proferió insultos al personal policial interviniente, complicando la situación. La negativa a cumplir con la medida reglamentaria y la agresión verbal constituyen, según la legislación vigente, motivos suficientes para que se proceda a la detención preventiva del infractor y a la labranza del acta correspondiente.

Labranza de acta e infracción al Código de Faltas

Ante la resistencia del conductor, los uniformados procedieron a labrar el acta de infracción, documento oficial que deja constancia de los hechos y del incumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito y seguridad vial. En este contexto, Lamas fue arrestado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

El arresto se fundamenta en una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, normativa que regula, entre otros aspectos, la conducta de los conductores en estado de ebriedad, la negativa a someterse a pruebas de alcoholemia y la agresión al personal policial. La actuación policial se realizó siguiendo los protocolos establecidos para garantizar tanto la seguridad del conductor como la de los agentes intervinientes.