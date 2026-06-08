Abuso en el motel: Condenan a tío y sobrino a 14 y 12 años de prisión

La causa judicial por el denominado caso de abuso sexual ocurrido en un motel alcanzó su etapa final con la realización de la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se determinaron las condenas que deberán cumplir los dos acusados hallados culpables durante el juicio por jurados.

El proceso había ingresado en su fase decisiva luego de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad contra Nilson Héctor Alfredo Frías y Rodrigo Frías, quienes llegaron a debate oral acusados de un grave delito contra la integridad sexual.

Tras conocerse la decisión del jurado, restaba resolver el monto de la pena que correspondería imponer a cada uno de los responsables. Esa definición quedó a cargo del juez director del proceso, Luis Guillamondegui, quien encabezó la audiencia de cesura y finalmente dictó las condenas.

La resolución puso fin a una etapa central del debate judicial, que había mantenido la expectativa sobre el alcance de las penas que podrían recaer sobre los acusados, quienes enfrentaban un marco punitivo de considerable magnitud.

El veredicto de culpabilidad

La decisión condenatoria tuvo como antecedente directo el pronunciamiento del jurado popular, que encontró culpables a ambos imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño en la salud física de la víctima y por haber sido cometido por dos o más personas en calidad de coautores".

La calificación legal establecida en el proceso fue uno de los elementos centrales al momento de analizar la responsabilidad penal de los acusados y determinar posteriormente las sanciones correspondientes.

De acuerdo con lo ventilado en el debate, los condenados son tío y sobrino, circunstancia identificada durante el proceso judicial y que formó parte de la información conocida en el desarrollo de la causa.

Las condenas

Concluida la etapa de análisis correspondiente a la cesura de pena, el juez director Luis Guillamondegui resolvió imponer distintas condenas a los responsables.

La pena más elevada recayó sobre Nilson Héctor Alfredo Frías, quien fue condenado a 14 años de prisión. Por su parte, Rodrigo Frías recibió una condena de 12 años de prisión.

Las penas fueron establecidas dentro de la escala prevista para el delito por el cual ambos habían sido declarados culpables. Según se informó durante el proceso, los acusados enfrentaban una expectativa de condena que oscilaba entre ocho y veinte años de prisión.

La resolución judicial determinó así el tiempo que cada uno deberá cumplir privado de la libertad como consecuencia de la responsabilidad penal establecida en el juicio.

Continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial

Otro de los aspectos resueltos durante la audiencia estuvo relacionado con la situación de detención de los condenados. Tanto Nilson Héctor Alfredo Frías como Rodrigo Frías habían llegado al juicio encontrándose privados de la libertad. Esa condición fue mantenida por decisión del magistrado al momento de dictar sentencia.

Atento a lo solicitado por el Ministerio Fiscal y por la querella particular, el juez resolvió que ambos condenados continúen alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.