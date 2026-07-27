Crecieron los controles de alcoholemia durante el Poncho pero bajó la positividad

Durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Dirección Provincial de Seguridad Vial llevó adelante un amplio operativo de controles preventivos de alcoholemia en las zonas aledañas al Predio Ferial Catamarca.

El despliegue se desarrolló de manera articulada con la Municipalidad de la Capital, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia, con la colaboración del personal motorizado KAPPA y de Seguridad Vial de la fuerza policial.

En total, durante el desarrollo del evento fueron fiscalizados 2.791 vehículos, en el marco de un operativo que tuvo como objetivo reforzar la prevención y contribuir a una circulación más segura en los accesos al predio donde se desarrolló la fiesta.

El procedimiento permitió obtener datos concretos sobre la presencia de alcohol al volante y, al mismo tiempo, establecer una comparación con los operativos realizados durante las ediciones anteriores.

60 conductores superaron el límite permitido

Como resultado de los controles realizados durante la Fiesta del Poncho, 23 conductores registraron presencia de alcohol en sangre dentro del parámetro legal establecido, de hasta 0,50 g/l.

A su vez, otros 60 conductores arrojaron resultado positivo-punitivo, al superar el límite de 0,50 g/l, situación que motivó las sanciones correspondientes. Los principales datos del operativo fueron:

2.791 vehículos fiscalizados.

23 conductores con presencia de alcohol en sangre dentro del parámetro legal establecido.

con presencia de alcohol en sangre dentro del parámetro legal establecido. 60 conductores con resultado positivo-punitivo, por encima de 0,50 g/l.

con resultado positivo-punitivo, por encima de 0,50 g/l. Tasa de positividad 2026: 2,15%.

Las cifras reflejaron tanto la magnitud del despliegue realizado como el volumen de controles concretados durante uno de los eventos de mayor convocatoria de la provincia.

Más controles y menos positividad

El análisis comparativo de los últimos años mostró un incremento sostenido en la cantidad de vehículos fiscalizados y, al mismo tiempo, una disminución porcentual en la tasa de positividad de los controles.

Los registros fueron los siguientes:

2024: 940 vehículos controlados, 40 positivos-punitivos y una tasa de positividad del 4,25%.

940 vehículos controlados, 40 positivos-punitivos y una tasa de positividad del 4,25%. 2025: 1.877 vehículos controlados, 43 positivos-punitivos y una tasa de positividad del 2,29%.

1.877 vehículos controlados, 43 positivos-punitivos y una tasa de positividad del 2,29%. 2026: 2.791 vehículos controlados, 60 positivos-punitivos y una tasa de positividad del 2,15%.

De acuerdo con el análisis oficial, en comparación con el año 2024, la cantidad de controles prácticamente se triplicó. Sin embargo, durante ese mismo período se produjo una disminución porcentual sostenida en la tasa de conductores sancionados por alcoholemia positiva.

El resultado permite observar una diferencia entre el crecimiento del despliegue preventivo y la evolución relativa de los resultados positivos. Mientras en 2024 se controlaron 940 vehículos y la tasa de positividad alcanzó el 4,25%, en 2026 fueron fiscalizados 2.791 vehículos y la tasa se ubicó en el 2,15%.

El objetivo: prevención y alcohol cero

El director Provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, destacó que el incremento continuo en la cantidad de fiscalizaciones refleja un despliegue operativo orientado a cuidar a vecinos y visitantes.

"El incremento continuo en la cantidad de fiscalizaciones demuestra un despliegue operativo para cuidar a vecinos y visitantes", señaló. Al mismo tiempo, Leiva remarcó que, aunque el descenso relativo en el índice de positividad constituye una señal de mayor responsabilidad, el resultado todavía no es considerado óptimo.

"Si bien el descenso relativo en el índice de positividad es una señal de mayor responsabilidad, estamos convencidos de que este dato dista de ser óptimo", expresó. En ese sentido, sostuvo que el objetivo final debe ser la plena conciencia de los conductores y la ausencia total de alcohol al momento de manejar.

"El objetivo final debe ser siempre la conciencia plena y el alcohol cero al volante", afirmó.

¿Qué organismos intervinieron?

Los controles se desarrollaron a partir de un trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipales y nacionales, junto con la Policía de la Provincia. La articulación incluyó la participación de:

Dirección Provincial de Seguridad Vial.

Municipalidad de la Capital.

Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Policía de la Provincia.

Personal Motorizado KAPPA.

Personal de Seguridad Vial de la Policía.

La presencia coordinada de estas fuerzas permitió sostener los controles en las zonas próximas al Predio Ferial durante el desarrollo de la Fiesta del Poncho.

La comparación de los datos de 2024, 2025 y 2026 mostró que el despliegue operativo creció de manera constante. En paralelo, la tasa de positividad descendió del 4,25% al 2,15%.