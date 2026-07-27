Más de 7.000 Pulseras de Reencuentro acompañaron durante el Poncho

La Secretaría de Seguridad de la Provincia realizó un balance positivo del Programa Pulseras de Reencuentro, una iniciativa preventiva que fue implementada durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias y fortalecer las acciones de prevención durante uno de los eventos de mayor convocatoria de Catamarca.

A lo largo de las distintas jornadas de la Fiesta, se entregaron 7.150 Pulseras de Reencuentro, destinadas principalmente a niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad. La amplia cantidad de dispositivos distribuidos reflejó la aceptación que tuvo la propuesta entre quienes asistieron al Predio Ferial.

La iniciativa fue concebida como una herramienta preventiva, gratuita y voluntaria. Su funcionamiento buscó facilitar el reencuentro ante eventuales situaciones de extravío y complementar el trabajo de seguridad desplegado durante el evento.

Las pulseras pedidas por los chicos

Los datos del operativo muestran que la herramienta fue adoptada principalmente por las familias que asistieron a la Fiesta del Poncho. Del total de dispositivos entregados, el 97,2% fue solicitado por madres, padres o tutores para menores de edad. Dentro de ese grupo, la mayor demanda correspondió a los niños de entre 6 y 12 años.

La distribución por edades registró los siguientes porcentajes:

Niños de 6 a 12 años: 52,8%.

Niños de 2 a 5 años: 30,6%.

97,2% de las pulseras: solicitadas por madres, padres o tutores para menores de edad.

7.150 pulseras entregadas durante las distintas jornadas.

Estos datos evidencian que el programa encontró su principal espacio de aplicación en las familias que buscaban contar con una herramienta adicional de prevención para los menores durante su permanencia en el Predio Ferial.

22 situaciones de extravío resueltas

Durante el desarrollo de la Fiesta del Poncho se registraron 22 situaciones de extravío. Todas pudieron ser resueltas con el acompañamiento y la intervención de los equipos de seguridad desplegados en el predio.

La experiencia permitió observar el aporte concreto de la herramienta dentro del operativo integral. Las Pulseras de Reencuentro complementaron las acciones preventivas desarrolladas por la Secretaría de Seguridad y facilitaron la respuesta ante situaciones que podían generar preocupación entre las familias.

El objetivo del programa fue brindar una herramienta sencilla para agilizar el reencuentro y fortalecer la capacidad de respuesta en un espacio de gran concurrencia.

Un sistema gratuito con código QR

La Pulsera de Reencuentro fue diseñada como un dispositivo preventivo, gratuito y voluntario. En cada pulsera se consignaban los datos del adulto responsable. Además, se incorporó un código QR que permitía acceder al mapa del Predio Ferial y a la ubicación de los distintos servicios de seguridad.

Esta información buscó facilitar una respuesta rápida ante cualquier situación de extravío y permitir una mejor orientación dentro del predio. La herramienta se integró así a un esquema de prevención que no se limitó a la entrega de las pulseras, sino que incluyó también información y acompañamiento para las familias que decidieron utilizar el servicio.

Valoración positiva por parte de las familias

La evaluación realizada al finalizar el operativo reflejó una valoración ampliamente positiva entre quienes utilizaron la herramienta. La gran mayoría de las familias consultadas destacó la facilidad para acceder al servicio y la claridad de la información brindada. También expresó su acompañamiento a la continuidad del programa en futuras ediciones de la Fiesta del Poncho.

Asimismo, una amplia mayoría consideró que la iniciativa contribuyó a optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones de extravío. La evaluación, de esta manera, combinó los resultados concretos del operativo con la percepción de las familias que utilizaron el servicio. La cantidad de pulseras entregadas, las situaciones de extravío resueltas y la valoración de los usuarios fueron considerados elementos centrales para analizar la continuidad de la propuesta.

Venturini destacó el impacto de la prevención

El secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini, destacó el objetivo de la iniciativa y valoró el resultado obtenido durante la Fiesta del Poncho.

"Nuestro objetivo fue que cada familia pudiera disfrutar la Fiesta del Poncho con mayor tranquilidad. Los resultados obtenidos demuestran que una herramienta preventiva, sencilla y gratuita puede generar un impacto muy importante cuando existe planificación, compromiso y un trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado", expresó.

El funcionario también sostuvo que las Pulseras de Reencuentro fortalecieron el operativo de seguridad y brindaron mayor tranquilidad a las familias. "Las Pulseras de Reencuentro fortalecieron el operativo de seguridad, brindaron mayor tranquilidad a las familias y nos permiten seguir avanzando en acciones de prevención pensadas para cuidar a quienes participan de los eventos más convocantes de nuestra provincia", afirmó.