Accidente en Andalgalá: automovilista chocó contra un poste de luz

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Andalgalá, cuando un automóvil chocó violentamente contra un poste de cemento en la intersección de las calles Nieva de Castilla y Rivadavia, en la zona alta del casco urbano. El siniestro ocurrió alrededor de las 07:00, en un horario de escasa circulación vehicular, aunque el fuerte impacto generó preocupación entre los vecinos del sector.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el vehículo involucrado circulaba por una de las arterias mencionadas cuando, por causas que aún son materia de investigación, terminó colisionando de frente contra una estructura de servicios ubicada sobre la calzada. Como consecuencia del choque, el rodado presentó daños materiales de consideración, principalmente en la parte frontal, evidenciando la violencia del impacto.

Vecinos de la zona relataron que el estruendo fue claramente audible desde varias cuadras a la redonda, lo que motivó que algunos residentes se acercaran hasta el lugar para conocer lo sucedido y alertar a las autoridades. Minutos después del hecho, personal policial y de los servicios de emergencia se hicieron presentes para realizar las tareas correspondientes y asegurar el perímetro.

El poste contra el que impactó el automóvil también sufrió daños visibles, lo que obligó a evaluar su estabilidad y el eventual riesgo para quienes transitan habitualmente por la zona. En ese sentido, no se descarta que personal de Ec Sapem deba intervenir para realizar reparaciones o reemplazos, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la infraestructura urbana.

Durante varios minutos, el tránsito en el sector se vio parcialmente interrumpido mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia y peritaje. Efectivos policiales ordenaron la circulación y evitaron que curiosos se acercaran demasiado al lugar del hecho, a fin de prevenir nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los equipos intervinientes.