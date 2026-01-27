Alerta en Misiones: se fugaron cuatro presos luego de romper el techo y huir en un auto

La tranquilidad de la capital misionera se vio alterada el pasado viernes a la medianoche luego de un audaz escape de la Unidad Regional X de Posadas. Cuatro internos, alojados en el Pabellón B de la División Resguardo de Detenidos, lograron evadir la custodia policial mediante una maniobra que combinó destreza física y una meticulosa planificación logística externa. La reconstrucción de los hechos indica que la fuga se produjo mediante un boquete realizado en el techo de un patio interno. Una vez que los reclusos ganaron el exterior y alcanzaron las calles del barrio A4, la planificación previa entró en su fase operativa con una celeridad que sugiere un trabajo de inteligencia previo.

Según los investigadores, el encargado de coordinar los movimientos fue Cristian Ezequiel "Guri" Andino, de 25 años, quien fuera condenado en diciembre por venta de cocaína y es señalado actualmente como el "cerebro" del escape. La logística no fue un acto improvisado, ya que se cree que los evadidos contaron con vigilancia previa y un plan de apoyo cuidadosamente armado que involucró a un viejo conocido de Andino identificado como Rodrigo "Koala" P., de 25 años, un delincuente con antecedentes por robo de motos.

Este cómplice habría esperado a los presos en un Volkswagen Bora gris a unos 500 metros de la comisaría para facilitar la huida. La detención de "Koala", concretada en el barrio La Ripiera, fue una pieza clave para reconstruir la ruta de los evadidos. Asimismo, el vehículo utilizado en la fuga fue localizado e incautado este lunes en el barrio San Juan Evangelista, permitiendo a las autoridades obtener rastros sobre el despliegue inicial de los delincuentes.

A pesar de la ventaja inicial de los prófugos, la Policía de Misiones inició una serie de operativos que permitieron dar con dos de los cuatro implicados. El primero en ser localizado fue Ramón Alberto Silvero, de 40 años, quien se encontraba detenido por una causa de abuso sexual. Su captura se produjo el domingo por la noche en la localidad de Loreto, situada a más de 60 kilómetros de Posadas. Silvero fue divisado mientras caminaba y, aunque intentó evadir a los agentes ocultándose en un campo de la zona, fue finalmente reducido y trasladado de regreso a la capital provincial durante la madrugada del lunes.

El segundo resultado positivo para las autoridades ocurrió este martes cerca de la 1 de la mañana, cuando Ángel Gabriel Dainchuk, de 19 años y también procesado por abuso sexual, fue hallado en el barrio El Porvenir II, en las proximidades de la Ruta Nacional 12. La detención de Dainchuk revistió particular peligro para los efectivos de seguridad, ya que el joven intentó escapar y se resistió utilizando un cuchillo tipo carnicero. Fue necesario un fuerte despliegue policial para lograr reducirlo y esposarlo en medio de la vía pública, devolviéndolo a la custodia del Estado.

La búsqueda de los prófugos restantes

A pesar de las exitosas detenciones de Dainchuk y Silvero, la alarma persiste en la provincia debido a que dos internos peligrosos permanecen en libertad. Los investigadores mantienen un fuerte operativo cerrojo para localizar a Cristian Ezequiel "Guri" Andino y a Walter Ramón Ávalos Cáceres, de 25 años y nacionalidad paraguaya. Ambos sujetos están implicados en causas relacionadas con estupefacientes y son considerados de alta peligrosidad debido a su presunta capacidad de articulación con el crimen organizado local.

La Policía de Misiones ha extendido el rastrillaje a diversos barrios de la periferia de Posadas y localidades aledañas para cerrar cualquier posible vía de escape hacia la frontera. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras se analiza internamente si existió algún tipo de falla o negligencia en la seguridad de la División Resguardo de Detenidos que permitiera el daño estructural en el techo del pabellón. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta mientras las fuerzas de seguridad intentan completar la recaptura del grupo que puso en jaque el sistema penitenciario regional el pasado viernes.