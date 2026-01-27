Choque en Avenida Güemes: un motociclista fue hospitalizado

En las últimas horas, la intersección de Avenida Güemes Oeste y Avellaneda fue escenario de un siniestro vial que movilizó a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 206 y una motocicleta que colisionaron por causas que la justicia aún trata de establecer.

Como consecuencia directa del choque, el motociclista resultó con lesiones que demandaron su asistencia inmediata. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado al hospital para recibir atención médica especializada. Los detalles técnicos del siniestro son seguidos de cerca por las autoridades.

En el lugar trabajan efectivos policiales y peritos, quienes se encargan de realizar las mediciones y peritajes mecánicos necesarios para determinar las responsabilidades del caso. La circulación en el sector se vio afectada mientras los especialistas recolectaban las pruebas pertinentes sobre el asfalto para esclarecer la mecánica del impacto.