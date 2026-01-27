Catamarca: amenazó de muerte a su expareja y fue detenido

Un hombre de 23 años fue arrestado en averiguación del hecho en la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz, en el marco de una causa vinculada a un presunto episodio de violencia de género. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Subcomisaría La Guardia, tras tomar conocimiento de una situación que involucraba a una joven mayor de edad.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el sujeto habría agredido físicamente a su expareja y, posteriormente, la habría amenazado de muerte, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad. Ante la gravedad de la denuncia y con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima, los uniformados procedieron al arresto del presunto agresor en carácter preventivo.

El operativo se desarrolló en la localidad de Casa de Piedra, donde el personal policial logró ubicar al sospechoso y trasladarlo a la dependencia correspondiente. Una vez en la seccional, el joven quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que tomó intervención en el caso y dispuso las medidas legales a seguir para el avance de la investigación.

Según se informó oficialmente, la actuación policial se enmarca en los protocolos vigentes para la atención de situaciones de violencia familiar y de género, que priorizan la protección de las víctimas y la rápida actuación ante denuncias que impliquen riesgos para su integridad física o psicológica. En ese sentido, las autoridades remarcaron la importancia de intervenir de manera inmediata frente a este tipo de hechos, a fin de prevenir posibles desenlaces más graves.