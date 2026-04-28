Accidente doméstico fatal en F.M.E: investigan la muerte de una mujer de 63 años

Un accidente doméstico fatal ocurrido en el departamento Fray Mamerto Esquiú derivó en la muerte de una mujer de 63 años, en un episodio que se encuentra bajo investigación judicial. La víctima, identificada con el apellido Agüero, residía en la localidad de Collagasta, donde se habría producido el hecho en el interior de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer sufrió un accidente en su casa, aunque por el momento no se dieron a conocer detalles específicos sobre las circunstancias que desencadenaron el episodio. Esta falta de precisiones forma parte de la etapa inicial de la investigación, en la que las autoridades buscan reconstruir lo sucedido.

La intervención de la Justicia se activó de inmediato, con el objetivo de esclarecer las causas que llevaron al desenlace fatal.

El traslado y el fallecimiento

Tras el accidente, la mujer fue trasladada al Hospital de San José, en Piedra Blanca. Allí fue asistida por profesionales médicos que intentaron revertir su estado de salud. Sin embargo, pese a las tareas realizadas por el equipo de salud, no lograron estabilizar su cuadro, lo que derivó finalmente en su fallecimiento. La muerte fue confirmada luego de las intervenciones médicas correspondientes, marcando el desenlace de un episodio que aún presenta interrogantes.

El traslado y la atención hospitalaria forman parte de la secuencia de hechos que ahora serán analizados en detalle por las autoridades competentes.

Las pericias

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. En este marco, peritos especializados llevan adelante tareas propias de su área, orientadas a determinar con precisión las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Entre los ejes que se investigan se encuentran:

Las circunstancias exactas del accidente doméstico .

. El contexto en el que se produjo el hecho dentro de la vivienda .

. Los factores que pudieron haber influido en el desenlace.

El trabajo pericial resulta clave en esta instancia, ya que permitirá aportar elementos objetivos para reconstruir lo ocurrido y establecer si existieron circunstancias particulares que expliquen el fatal desenlace.