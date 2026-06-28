Accidente con espectadores durante el Rally del Poncho: dos personas resultaron heridas

La disputa de la última jornada del Rally del Poncho 2026 se vio interrumpida este domingo a raíz de un accidente ocurrido durante el desarrollo del tramo San Pedro-El Cruce, correspondiente al tramo 7 de la segunda etapa de la competencia, donde dos espectadores resultaron heridos luego de que un automóvil de carrera saliera del recorrido e impactara contra el lugar donde se encontraban observando el paso de los vehículos.

El hecho se registró a pocos metros de la largada del tramo, en el inicio del primer especial de velocidad de la jornada, generando una inmediata intervención de los equipos de emergencia presentes en el operativo de seguridad de la competencia.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que informe sobre el estado de salud de las personas lesionadas ni sobre eventuales modificaciones en el desarrollo del Rally del Poncho.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información recabada en el lugar y el relato de testigos, el incidente se produjo cuando el Peugeot 208 conducido por Horacio Marino, identificado con el auto N.º 114, salió del camino mientras transitaba el tramo competitivo.

Según las versiones conocidas, el vehículo terminó impactando contra una piedra ubicada junto al sector de competencia. En ese lugar se encontraban un hombre y una mujer, quienes observaban el desarrollo de la prueba desde ese punto del recorrido.

Como consecuencia del impacto, ambas personas resultaron heridas y debieron ser asistidas de inmediato por el personal dispuesto para atender emergencias durante la competencia.

Rápida activación del protocolo de emergencia

Tras registrarse el accidente, la organización activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

La competencia fue detenida momentáneamente, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia a los heridos y se aseguraba el sector donde ocurrió el incidente. Hasta el lugar arribaron rápidamente el equipo de rescate, ambulancias y bomberos. Los equipos de emergencia brindaron las primeras atenciones médicas a las dos personas lesionadas antes de concretar su traslado hacia un centro asistencial.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos heridos se encontraban conscientes al momento de ser derivados.

Traslado al Hospital San Juan Bautista

Luego de recibir las primeras asistencias, el hombre y la mujer fueron trasladados en las unidades sanitarias al Hospital San Juan Bautista. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las personas heridas.

Asimismo, tampoco fue difundido un parte médico oficial que permita establecer la gravedad de las lesiones sufridas ni la evolución de su estado de salud tras el ingreso al centro sanitario. Toda la información disponible hasta ahora indica únicamente que ambas personas permanecían conscientes cuando fueron evacuadas desde el lugar del accidente.

No obstante, hasta el momento no existe un comunicado oficial que informe si el tramo fue suspendido definitivamente o si se producirán modificaciones en el cronograma previsto para la competencia. Tampoco fueron difundidas precisiones oficiales respecto del estado de los heridos ni sobre las circunstancias que derivaron en la salida del camino del vehículo conducido por Horacio Marino.

Mientras se aguarda un pronunciamiento oficial, el accidente ocurrido durante el desarrollo del Rally del Poncho 2026 mantiene la atención centrada en la evolución de las dos personas heridas y en las decisiones que puedan adoptarse respecto de la continuidad de la prueba, luego de la activación del operativo de emergencia que permitió asistir y trasladar a las víctimas al Hospital San Juan Bautista.