Sorprendieron a una mujer de 69 años robando un perfume en una farmacia de Catamarca

El procedimiento tuvo su génesis a las 12:50 de hoy, momento en el cual el sistema de emergencias SAE-911 emitió una alerta que movilizó de manera inmediata a los efectivos policiales. Conforme a las directivas impartidas, personal perteneciente a la Seccional Quinta se constituyó con premura en un establecimiento farmacéutico situado estratégicamente en la encrucijada conformada por las avenidas Colón y Enrique Ocampo.

La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en este sector urbano permitió abordar con celeridad la situación reportada, asegurando el perímetro del comercio e iniciando las primeras actuaciones sumariales bajo la supervisión de los efectivos intervinientes en el lugar de los hechos.

La intervención en el local comercial

Minutos antes de la llegada del móvil policial, la situación al interior del comercio ya había sido detectada y contenida gracias a la intervención del personal de seguridad apostado en el establecimiento. Específicamente, una oficial subinspector que cumplía funciones de servicio adicional en el lugar advirtió la maniobra ilícita.

La funcionaria policial logró sorprender en flagrancia a una mujer identificada con el apellido Suárez, de 69 años de edad, en el preciso instante en que perpetraba la sustracción de un artículo del inventario del local.

Objeto sustraído: Un perfume.

Estado del elemento: Recuperado con éxito en el lugar.

Situación legal del objeto: Quedó en calidad de secuestro formal para ser incorporado como evidencia en la causa correspondiente.

Acciones judiciales y procedimiento legal

Tras la aprehensión material de la mujer de 69 años de apellido Suárez, el procedimiento continuó con los pasos procesales de rigor establecidos para este tipo de delitos contra la propiedad. La supuesta autora del hecho fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, autoridad judicial que deberá resolver su situación procesal en las próximas horas.

Paralelamente, las autoridades policiales procedieron formalmente a invitar a la encargada del comercio damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente. Dicho trámite legal deberá sustanciarse en la sede de la Unidad Judicial N° 5, organismo encargado de recibir la ratificación formal de la denuncia para dar continuidad al expediente investigativo.