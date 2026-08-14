Catamarca: allanan dos viviendas y recuperan valiosas herramientas robadas

La presente causa tuvo su génesis formal a partir de una denuncia penal radicada con precisión en la Unidad Judicial N° 10. El expediente se inició por la presentación formal realizada por una mujer de 40 años de edad, quien expuso ante las autoridades los pormenores de un ilícito que afectó su patrimonio y motivó la inmediata actuación de las instituciones de seguridad y justicia de la provincia.

A partir de la exposición de la damnificada, los mecanismos investigativos se pusieron en marcha de manera coordinada para dar con los elementos sustraídos, estructurando un despliegue táctico que involucró a múltiples dependencias policiales bajo un riguroso marco legal y operativo.

Despliegue Táctico y Operativo en Valle Viejo

Para materializar las medidas judiciales dispuestas, se conformó un robusto equipo de trabajo integrado por numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes actuaron de manera conjunta y coordinada con sus pares de la Comisaría de San Isidro y con el personal de calle de la Jefatura de Zona Norte.

Este conglomerado de fuerzas de seguridad llevó a cabo la ejecución formal de dos registros domiciliarios. Dichos procedimientos estratégicos se desarrollaron de manera simultánea en zonas específicas de la localidad de Pozo El Mistol, perteneciente al departamento Valle Viejo. Los puntos geográficos intervenidos fueron los siguientes:

Un primer inmueble ubicado en la calle Congresal Acevedo S/N°.

El restante domicilio situado en el barrio 17 de Octubre.

Participación Judicial y Resultados del Procedimiento

Las irrupciones en los domicilios mencionados no se realizaron de manera aislada, sino que contaron con la presencia y participación directa de sumariantes del mencionado Precinto Judicial. Asimismo, todo el operativo se desarrolló estrictamente bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación, garantizando la legalidad y el resguardo de las normativas procesales vigentes durante las inspecciones oculares y los rastrillajes.

Como resultado directo de las requisas practicadas en ambos inmuebles, los efectivos policiales lograron el objetivo principal de la manda judicial al recuperar los elementos denunciados, los cuales guardaban relación directa con el hecho primigenio investigado.