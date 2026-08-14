Violento choque en Catamarca: un hombre y una mujer embarazada fueron hospitalizados

Hoy, a las 00:25, un llamado telefónico puso en conocimiento de los efectivos de la Comisaría Departamental La Merced la posible ocurrencia de un siniestro vial. Alertados por esa comunicación, numerarios de la dependencia policial se hicieron presentes en la Ruta Nacional N° 38, en un punto ubicado a unos 5 kilómetros hacia el punto cardinal sur del ingreso a esa localidad del departamento Paclín.

La presencia de los efectivos se produjo en las primeras horas de la jornada, luego de que se recibiera la alerta sobre el episodio. El lugar señalado corresponde a un tramo de la Ruta Nacional N° 38 situado al sur del ingreso a la localidad mencionada, dentro del departamento Paclín.

La intervención policial permitió establecer la participación de dos vehículos y de tres personas: un automóvil Volkswagen Gol Trend, en el que circulaba Diego Damián Montivero, y una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por Julio Ricardo Reinoso, quien se encontraba acompañado por Evelin del Valle Tapia.

Los datos principales del hecho son:

Hora de la alerta: 00:25.

00:25. Lugar: Ruta Nacional N° 38.

Ruta Nacional N° 38. Ubicación: aproximadamente 5 kilómetros hacia el sur del ingreso a esa localidad del departamento Paclín.

aproximadamente 5 kilómetros hacia el sur del ingreso a esa localidad del departamento Paclín. Vehículos involucrados: un Volkswagen Gol Trend y una Volkswagen Saveiro.

un Volkswagen Gol Trend y una Volkswagen Saveiro. Personas involucradas: Diego Damián Montivero, Julio Ricardo Reinoso y Evelin del Valle Tapia.

La colisión entre los dos vehículos

Según la información proporcionada, Diego Damián Montivero, de 39 años, circulaba en un automóvil Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con una camioneta Volkswagen Saveiro.

La camioneta se encontraba al mando de Julio Ricardo Reinoso, de 33 años, quien iba acompañado por Evelin del Valle Tapia, de 32 años.

La descripción del episodio establece la participación de ambos rodados y precisa quiénes se desplazaban en cada uno de ellos. Sin embargo, las circunstancias concretas que derivaron en la colisión todavía son materia de determinación. La información señala expresamente que las causas del siniestro se tratan de establecer, por lo que las actuaciones posteriores quedaron orientadas a reunir los elementos correspondientes.

De esta manera, el episodio tuvo como protagonistas a un conductor que viajaba solo en el Volkswagen Gol Trend y a dos personas que se desplazaban en la Volkswagen Saveiro.

Dos traslados luego del siniestro

Como consecuencia de la colisión, el conductor del automóvil sufrió lesiones. Se trata de Diego Damián Montivero, quien fue trasladado al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital.

El siniestro también derivó en el traslado de Evelin del Valle Tapia. La mujer, de 32 años, fue derivada a la Maternidad Provincial "25 de Mayo", debido a que se encuentra cursando un embarazo de 7 semanas.

Los destinos asistenciales fueron diferentes y estuvieron determinados por las circunstancias consignadas en la información:

Diego Damián Montivero (39): sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital.

sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital. Evelin del Valle Tapia (32): fue derivada a la Maternidad Provincial "25 de Mayo".

fue derivada a la Maternidad Provincial "25 de Mayo". Motivo de la derivación de Tapia: se encuentra cursando un embarazo de 7 semanas.

El conductor de la Volkswagen Saveiro, Julio Ricardo Reinoso, de 33 años, aparece identificado como quien se encontraba al mando del vehículo al momento de la colisión y viajaba junto a Tapia.

El trabajo de los peritos

Tras el siniestro, la intervención continuó con la participación de Peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia.

Los especialistas realizaron tareas de su especialidad, como parte de las actuaciones vinculadas con el episodio. La intervención de Criminalística se produjo con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.